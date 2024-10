Daniel Ricciardo (35) was al veel eerder uit de VCARB gezet als het aan Dr. Helmut Marko had gelezen, zo onthulde Red Bull-teambaas Christian Horner eerder deze week. Marko wilde de Australiër na de Grand Prix van Spanje op straat zetten, maar Horner hield dit tegen. Verklaart dit ook de geheimzinnige tekst op de helm van Ricciardo? Will Buxton denkt van wel.

Ricciardo werd na de Grand Prix van Singapore uit zijn stoeltje gehaald bij het Formule 1-team van Visa Cash App RB, maar het had niet veel gescheeld of de man uit Perth was al veel eerder vertrokken bij het juniorenteam. Horner onthulde in de podcast van F1 Nation dat Marko probeerde om Ricciardo al na de Grand Prix in Barcelona uit de auto te zetten. "Hij stond toen dus al onder enorme druk", zo vertelde Horner. Volgens Buxton verklaart dit dan ook de tekst die Ricciardo op zijn helm had laten zetten voor het raceweekend in Spanje. Not without a fight was de tekst die op de zijkant van de helm geschreven stond.

Not without a fight!

"De bekentenis van Horner dat Marko wilde dat Ricciardo na Barcelona zou vertrekken, geeft ineens een reële context aan Daniels handgeschreven protesterende tekst tijdens de Grand Prix van Spanje", zo schrijft de Britse autosportjournalist op X. Of de tekst op de helm van Ricciardo daadwerkelijk een 'geheime boodschap' richting Red Bull was, valt overigens te betwijfelen, aangezien Ricciardo zelfs destijds aangaf deze tekst te hebben geschreven na de Grand Prix van Monaco, omdat dat voor hem een slecht weekend was en hij zichzelf wilde motiveren om terug te slaan.

Horner’s admission that Marko wanted Ricciardo gone after Barcelona suddenly gives real context to Daniel’s handwritten note of defiance at the Spanish Grand Prix. https://t.co/w0k59JgvwK — Will Buxton (@wbuxtonofficial) October 1, 2024

