Carlos Sainz was het snelst in de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Spanje. De Ferrari-coureur zat met een rondetijd van 1:13.013 zo'n drie honderdsten van een seconde onder Lando Norris. Charles Leclerc completeert de top drie.

Net als op de vrijdag werd de trainingssessie van de vroege zaterdagmiddag verreden in zonnige en droge omstandigheden. Met een luchttemperatuur van 26°C en een baantemperatuur van 42°C was het weer veel beter dan de verwachtingen voor de zondag. De beginfase van Vrije Training 3 was rustig op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Lewis Hamilton ging als eerste naar buiten op de softs en klokte een 1:14.178. De Mercedes-coureur werd gevolgd door Max Verstappen op de mediums die het moest doen met een 1:14.237. Langzaam maar zeker kwamen steeds meer auto's op de baan, zoals Kevin Magnussen en de Aston Martins op de harde compound en Yuki Tsunoda op de mediums.

Knee pads

Na de eerste tien minuten was er eindelijk wat meer actie met de helft van het veld op de baan. De Aston Martins kwamen wel al vroeg terug naar binnen. Bij Fernando Alonso kreeg de crew het voorwiel aan de rechterkant van de AMR24 er nauwelijks af en Lance Stroll had schuimen kniebeschermers nodig. Datzelfde gold voor George Russell die, voordat er schuim in zijn cockpit werd gespoten, wel het rapst van iedereen ging met een 1:13.431, een tiende voor de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc. De laatstgenoemde uitte zijn complimenten voor de Scuderia en zei over de radio dat er "een step vooruit" is gezet sinds gisteren. Hamilton verbeterde met een 1:13.865, maar was na een kwartier teruggevallen naar de vierde stek.

Norris meldt zich vooraan

Halverwege de laatste vrije training vonden we Russell nog altijd bovenaan met zijn 1:13.431 op de softs en ook Sainz, Leclerc en Hamilton hadden hun beste ronde op de rode band gedaan. Lando Norris werd de enige coureur in de top vijf op de mediumcompound. Zijn 1:13.535 was een duizendste sneller dan de tijd van Sainz en dat bezorgde de McLaren-coureur, die bovenaan stond in VT1 op de vrijdag, de tweede positie. In de slotfase werden de traditionele kwalificatiesimulaties verreden. Lance Stroll werd nog even kwaad op Lewis Hamilton die hem in de weg zat en stuurde in de vijfde bocht op hem in.

Kwalificatiesimulaties

Iedereen deed in de laatste minuten nog een run op de softs. Sainz ging het snelst met een rondetijd van 1:13.013. Op 0.030 en 0.037 seconden achterstand zaten Norris en Leclerc, respectievelijk. Verstappen moest genoegen nemen met de vierde positie op 0.074 seconden achterstand. Russell maakte de top vijf af, nadat hij anderhalf tienden langzamer was. Hamilton zat daar weer twee tienden achter. Sergio Pérez werd kleurloos zevende.

Bij het vallen van de vlag zat Leclerc Norris in de weg en de Monegask stuurde in op de McLaren-coureur die daarna klaagde over mogelijke schade. Verstappen zat ondertussen Sainz weer in de weg. Dit wordt door de stewards onderzocht naast het incident van Stroll en Hamilton.

