Carlos Sainz is nog altijd zoekende naar een zitje in de Formule 1 en de Spaanse coureur zijn opties beginnen langzaam maar zeker op te raken. Tom Coronel en Rudy van Buren zijn het eens: de toekomst van de Ferrari-coureur ligt bij het team van Williams.

Aan het begin van het jaar werd al vroeg duidelijk dat Lewis Hamilton zijn contract bij het team van Mercedes niet uit ging zitten voor een overstap naar Ferrari. Het betekende automatisch dat Sainz wist dat hij na dit seizoen zijn biezen kon gaan pakken, daar de Italiaanse renstal de pijlen vol op de jongere Charles Leclerc heeft gericht. De vroege bekendmaking van de overstap van Hamilton betekende automatisch dat Sainz de nodige tijd had om een nieuw stoeltje te vinden richting 2025, op een moment dat er nog veel mogelijkheden lagen op de markt. Er worden echter steeds meer stoeltjes ingevuld en de opties raken op.

Antonelli naar Mercedes

Inmiddels is op dinsdag ook het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull gevuld en weet Sainz dat een terugkeer op het oude nest er niet in gaat zitten. Daarmee beginnen de opties ook langzaam maar zeker op te raken. Met name Audi en Williams lijken de grootste gegadigden te zijn om de coureur in te lijven. Een overstap naar Mercedes wordt door Coronel op Viaplay uitgesloten: "Nee, dat gaat niet gebeuren. Daar gaat Antonelli naartoe, duizend procent. Dit jaar heeft hij nu zes dagen getest, hij gaat twintig dagen testen, dus Antonelli wordt gewoon klaargestoomd", zo laat hij resoluut weten aan de kijkers.

Racehart huilt

Van Buren krijgt vervolgens de vraag waar Sainz dan wel naartoe gaat: Williams. Ik denk niet dat hij een andere keuze heeft. Dat project [Audi] weet je ook niet wat ervan komt. Op dit moment staat Sauber er ook niet, om het zo maar te zeggen." Coronel haakt vervolgens in: "Als je naar de fabriek van Sauber gaat, dat is niet helemaal up to spec. Dat zal nog wel gaan groeien. Maar ja, dit is de piek van eigenlijk zijn racecarrière. Dan ga je voor het minste team eigenlijk tekenen, dat is wat je dan doet. Ik denk dat dat een beetje pijn doet aan zijn racehart", besluit de analist over de keuze voor Sainz.

