Hoewel Carlos Sainz inmiddels al acht Grand Prix-weekenden namens Williams heeft verreden in 2025, onthult hij dat hij eigenlijk nog steeds niet helemaal weet waarom Red Bull Racing hem niet in dienst wilde nemen. In de podcast El Cafelito gaat de Spanjaard in op zijn zoektocht naar een nieuw team, nadat hij vorig jaar te horen kreeg dat Lewis Hamilton zijn zitje bij Ferrari zou overnemen.

Aan het begin van 2024 werd bekend dat Hamilton en Mercedes na het seizoen een punt achter hun samenwerking zouden zetten. De Engelsman had namelijk een deal gesloten met Ferrari en nam het stoeltje van Sainz over. De Spanjaard had vervolgens een heel seizoen de tijd om een nieuw team te vinden, en naar verluidt stonden zowel Mercedes als Red Bull op dat lijstje. Sainz komt uit het juniorenprogramma van Red Bull Racing en debuteerde in 2015 naast Max Verstappen bij Scuderia Toro Rosso. Waar de Nederlander anderhalf jaar later de promotie kreeg naar het topteam, bleef Sainz tot en met 2016 actief bij het zusterteam, om in 2017 de overstap te maken naar Renault. In 2019 werd McLaren zijn nieuwe werkgever, en in 2021 kreeg hij de kans om te rijden voor Ferrari.

Red Bull wilde Sainz niet, maar gaf geen reden

Aan het einde van 2024 moest Sainz plaatsmaken voor Hamilton, en in de podcast onthult de Spanjaard dat hij met Red Bull heeft gesproken over een mogelijke transfer, maar dat het team hem simpelweg niet wilde. "De optie om bij Red Bull te rijden was er niet; ze wilden mij namelijk niet. Om de een of andere reden konden we geen akkoord bereiken," begint Sainz. Hoewel hij wel een vermoeden heeft waarom hij is afgewezen, kan hij er niet precies de vinger op leggen: "Degenen die verstand hebben van Formule 1 weten volgens mij wel waarom Red Bull mij niet wilde. Ik heb verder niets tegen Red Bull en hun keuzes, maar ik moest natuurlijk wel mijn eigen pad volgen."

Speelde Verstappen een rol?

Het vermoeden bestaat dat kamp-Verstappen tegen de transfer was, al is dat nooit officieel bevestigd. Wel hadden de vaders van het duo in 2015 zo nu en dan onenigheid, toen Verstappen en Sainz nog teamgenoten waren bij Toro Rosso. Op de vraag of Verstappen wellicht een rol speelde in de afwijzing van Red Bull, reageert Sainz: "Dat weet ik echt niet, dat zul je aan hem moeten vragen. Ik praat niet met de andere coureurs," aldus Sainz.

