Carlos Sainz vindt dat de nieuwe voorvleugelregel, die vanaf dit weekend geldt in de Formule 1 Grand Prix van Barcelona, weinig verschil zal maken voor de teams. Er is veel over geschreven, maar volgens Sainz zijn de zorgen flink overdreven.

“Er is duidelijk veel gepraat over dit onderwerp. Ik denk niet dat het zoveel invloed gaat hebben op de teams en mensen als men denkt, of zoals in artikelen wordt geschreven…” De regelwijziging gaat over de flexibiliteit van de voorvleugel. Teams moeten hun vleugel iets stijver afstellen, zodat deze minder doorbuigt. Sainz is daar duidelijk over: “…het is een regelwijziging. Het blijft nog steeds een voorvleugel, en die zal gewoon wat stijver worden afgesteld en zal niet meer zo veel meegeven als eerst.”

Weinig verwachtingen, aldus Sainz

Volgens Sainz hoeven fans geen grote verschuivingen in het veld te verwachten. “Ik verwacht niet dat het verschil voor elk team meer dan een tiende van een seconde zal zijn, omhoog of omlaag, afhankelijk van hoeveel de vleugel eerst meeboog of niet. Ik denk niet dat het veel uitmaakt.” Al met al denkt Sainz dus dat de nieuwe reglementen rondom de TD18 voor weinig verschil zullen gaan zorgen.

