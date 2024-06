Het lijkt erop dat Andrea Kimi Antonelli naast George Russell voor het Mercedes F1-team zal uitkomen in 2025. Desondanks blijft teambaas Toto Wolff geobsedeerd met Max Verstappen, zo kon Formule 1-analist Tim Hauraney onthullen tijdens het Grand Prix-weekend in het Canadese Montreal.

Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen richting Ferrari en dus moeten de Zilverpijlen op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Russell. Wolff maakte eerder dit jaar duidelijk dat Verstappen bovenaan zijn lijstje stond, maar die heeft nog een contract bij Red Bull Racing voor tot en met 2028. Toen de beschuldigingen richting Christian Horner naar boven kwamen, waren er wel geruchten dat de Nederlander via een clausule zijn contract vroegtijdig kon beëindigen, maar die situatie is nu een beetje bedaard. Voor 2025 lijkt de momenteel zeventienjarige Antonelli de favoriet geworden voor het Mercedes-zitje, aangezien Verstappen dus is weggevallen en Carlos Sainz ook niet meer als optie wordt gezien.

Verstappen net gemist

"Ik zat op de vrijdag met Toto Wolff te kletsen," begon Hauraney, een voormalig professioneel coureur uit Canada en tegenwoordig Formule 1- en IndyCar-insider, bij de Nailing The Apex-podcast. "Ik vertelde hem tijdens een interview: 'Je bent erg goed in het spotten van jong talent'. Ik probeerde met hem het gesprek aan te gaan over Antonelli, maar hij sloeg de Verstappen-weg in. 'Ja, ik heb Max Verstappen net gemist, hè', zei hij en dat is zeker niet de eerste keer." Wolff had de kans om Verstappen te tekenen voor het Mercedes-juniorprogramma toen de Limburger uitkwam in het Europese Formule 3, maar Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko wist de inmiddels drievoudig wereldkampioen te overtuigen om zich bij de energiedrankfabrikant te voegen. "Het laat zien dat hij hem nog steeds wil hebben en dat hij daar maar niet mee stopt. Het voelt alsof hij nog steeds achter hem aan wil, of dat nou voor volgend jaar is of 2026."

Belletje van Toto

"Als ik Max ben, zou ik wel luisteren, want we hebben gezien wat Mercedes kan doen met nieuwe technische reglementen, zeker op de motorafdeling," vervolgde Hauraney. "In 2014 ontwikkelden ze de beste krachtbron op de grid en die bleef de beste voor jaren. Niemand kon al die jaren een inhaalslag maken. Dus als ik Verstappen ben en ik wil meer wereldkampioenschappen winnen, dan zou ik zeker de telefoontjes [van Wolff] opnemen."

