Liam Lawson heeft zijn bewondering voor Max Verstappen uitgesproken. Niet per se op sportief gebied, maar met name over hoe sterk de drievoudig wereldkampioen mentaal in zijn schoenen staat.

Liam Lawson fungeert als reservecoureur voor Red Bull Racing en zusterteam Visa Cash App RB. Toen Daniel Ricciardo afgelopen seizoen tijdens een vrije training in Zandvoort een breuk in zijn vinger opliep, moest de 22-jarige coureur uit Nieuw-Zeeland halsoverkop zijn debuut in de Formule 1 maken. Dit deed Lawson met succes, maar hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij destijds veel stress ondervond van de hele situatie. In gesprek met talkSPORT vertelt hij een mooie anekdote over hoe Max Verstappen hem hierbij geholpen heeft.

Artikel gaat verder onder video

Bewondering voor Verstappen

Lawson vertelt bewondering voor Verstappen te hebben, maar niet puur vanwege zijn performance op het asfalt: "Toen ik afgelopen jaar [in Zandvoort] in de auto stapte, was hij er ook", klinkt het. "Bij Red Bull is het zo dat de kamer van de coureurs in het energy station [gezamenlijke hospitality van Red Bull Racing en Visa Cash App RB] is, en ze zitten allemaal op dezelfde plek. Max zat direct naast mijn kamer, en voor de race in Zandvoort was ik vanzelfsprekend behoorlijk gestrest."

Helpende hand

Lawson vervolgt: "Hij kwam mijn kamer binnen en was heel open. Hij zei dat ik niet moest vergeten om ervan te genieten en dat het een grote mijlpaal was. Het zijn meer dat soort dingen, het heeft niet altijd met het rijden te maken. Het waren altijd meer de wat mentale dingen. Hij is mentaal een ontzettend sterke coureur. Waarschijnlijk één van de sterkste, als hij niet de sterkste is. Hij is nergens echter van onder de indruk. Het was fijn om met hem te praten toen ik in een situatie belandde waarin de druk heel hoog lag."

Gerelateerd