Toto Wolff houdt de gespannen situatie binnen Red Bull Racing nauwlettend in de gaten. De teambaas lijkt een stoeltje bij de Mercedes F1-renstal vrij te willen houden in het geval Max Verstappen het zat is bij de energiedrankfabrikant.

Lewis Hamilton maakte afgelopen winter bekend de Zilverpijlen in te ruilen voor het rood van Scuderia Ferrari vanaf 2025 en dus moet Wolff op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor George Russell. Naar verluidt is een van de kanshebbers op het zitje Carlos Sainz. Als Verstappen besluit bij Red Bull te blijven en als Andrea Kimi Antonelli, het zeventienjarige talent uit de FIA Formule 2, nog niet klaar blijkt te zijn voor de koningsklasse van de autosport, dan kan Sainz een ideale kandidaat zijn. De Spanjaard zou echter ook contractaanbiedingen hebben gekregen van Alpine, Kick Sauber, wat vanaf 2026 Audi wordt, en Williams.

Ruzie aangewakkerd

Wolff denkt dat Verstappen een vertrek bij Red Bull overweegt vanwege de gespannen sfeer binnen het team. Al sinds de beschuldigingen richting teambaas Christian Horner van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega is er onenigheid tussen Horner en de vader van Max. De ruzie werd opnieuw aangewakkerd toen Jos Verstappen plannen had om een demo te doen voor de Oostenrijkse Grand Prix met de Red Bull RB8, maar uiteindelijk besloot om niet in actie te komen. "De voorbije dagen heb ik van meerdere kanten gehoord dat Christian Horner er alles aan gedaan heeft om mij niet te laten rijden. En om er anders voor te zorgen dat er niets gefilmd zou worden. Dan denk ik: zeg het in mijn gezicht. Op deze manier hoeft het niet voor mij, ik vind het heel teleurstellend," legde Jos uit tegenover De Telegraaf.

Kans ontnomen

Wolff ging er in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone op in. "Ik vind het zielig om een vader de mogelijkheid te ontnemen om in de auto van zijn zoon te rijden," begon de Mercedes-topman, gevraagd door Viaplay naar de situatie binnen Red Bull en of het de kans vergroot dat Max de overstap maakt naar Mercedes. De RB8 komt overigens uit 2012 en was van Sebastian Vettel, niet van Max Verstappen, maar daar was de Oostenrijkse teambaas niet van op de hoogte. Wolff vervolgde: "Hij staat onder contract bij Red Bull, waar hij races wint op weg naar het kampioenschap. Ik denk niet dat [de overstap] gaat gebeuren voor 2025. Dat is duidelijk. Echter, in de Formule 1 gebeurt er van alles om allerlei redenen. Ik wil daarom nog geen keuze qua coureur maken."

