Volgens de geluiden in de wandelgangen zou Adrian Newey dicht bij een overstap naar Aston Martin zijn. De Brit gaf onlangs aan dat hij in de herfst, dan wel in de winter iets openbaar kan maken en volgens Autosport.com heeft dat allemaal te maken met een afspraak met Red Bull Racing.

Newey kondigde eerder dit jaar zijn vertrek aan bij Red Bull Racing en omdat hij eerder in een interview had aangegeven dat hij spijt had dat hij nog nooit met Lewis Hamilton had samengewerkt, waren direct alle pijlen op Ferrari gericht. Toch vertelde Newey in datzelfde interview dat hij ook weleens met Fernando Alonso wilde werken en dat lijkt, als we de berichten uit de wandelgangen mogen geloven, steeds realistischer te worden. Zo zou de Brit al een rondleiding hebben gekregen in de fabriek van Aston Martin in Silverstone.

Artikel gaat verder onder video

Newey heeft afspraak met Red Bull

Op dit moment zou de ontwerper in onderhandeling zijn met het groene team. Diverse bronnen melden zelfs dat de gesprekken zich in een vergevorderd stadium bevinden. Newey zou er echter zelf nog niet helemaal uit zijn, wat hij nu de geschikte volgende stap vindt. De Brit heeft nog wel even de tijd, want volgens Autosport kan er pas vanaf september een officiële aankondiging volgen, want dat zou zijn afgesproken met Red Bull Racing.

Aston Martin en Adrian Newey

Het sluit aan bij de woorden van Newey zelf, eerder deze week. Zo vertelde hij bij Sky Sports F1 dat hij op dit moment alles rondom de RB17-Hypercar aan het afronden is om vervolgens even te genieten van wat tijd vrij. Een terugkeer in de Formule 1 besprak hij niet, maar mocht er iets op zijn pad komen, dan gaf hij aan dat dit pas richting de herfst of zelfs in de winterstop kan worden aangekondigd. De start van de ontwikkeling van 2026-wagen, kan pas in 2025 beginnen en dus zou Newey bij een nieuw team kunnen aansluiten en zich direct kunnen bemoeien met het ontwerp.

Gerelateerd