Red Bull Racing lijkt momenteel niet te ontkomen aan geruchten omtrent de toekomst van verschillende kopstukken. Ferrari zou namelijk willen profiteren van de chaos die momenteel heerst binnen Red Bull na de beschuldigingen rondom teambaas Christian Horner. Pierre Waché staat al een paar seizoenen hoog op het lijstje en zou zelfs al een tijdje 'op weg' zijn richting de Italiaanse renstal.

Dit weet BBC Sport te melden. Volgens de Britse site zou het Italiaanse team kansen zien om te profiteren van de huidige situatie bij Red Bull Racing en ziet het team dit wellicht als een ideaal moment om poolshoogte te nemen bij belangrijke werknemers van de concurrent die een grote rol hebben gespeeld bij het succes van Red Bull in 2022 en 2023. Waché, technisch directeur van Red Bull Racing, is er hier één van.

Interesse in Waché

Dankzij het huidige onderzoek rondom mogelijke grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner, gaat het rondom Red Bull Racing eigenlijk amper meer over het aanstaande seizoen of de lancering van de RB20 op 15 februari. Ferrari, een concurrent van Red Bull, zou volgens de BBC juist op dit moment toe willen slaan. Iets wat de afgelopen jaren bij meerdere werknemers van Red Bull niet is gelukt vanwege het succes van het team. Volgens de BBC geloven 'veel mensen in F1' dat een overstap een kwestie van tijd is. De connectie tussen Waché en Ferrari is zeker niet nieuw, maar lijkt nu relevanter dan ooit te zijn.

Ferrari en Newey

Adrian Newey, ontwerper van de auto's van Red Bull Racing, heeft eerder ook al meerdere keren de kans gekregen om naar Ferrari te gaan. Dit was zelfs al voor zijn tijd bij Red Bull, maar ook tijdens de afgelopen seizoenen. Zelfs Horner zou een aanbieding hebben gehad van het historische Italiaanse team, dat al jaren wacht op sportief succes en nieuwe titels in F1. Daar waar Ferrari er tot nu toe niet in slaagde de grote namen van Red Bull Racing binnen te halen, bleek het wel mogelijk om andere werknemers, die minder op de voorgrond actief zijn, van het team naar Ferrari te halen. De vraag is of het gezien de huidige situatie wel mogelijk gaat zijn om de grote namen te overtuigen, zeker als het onderzoek rondom Horner aantoont dat hij niet verder kan als teambaas.