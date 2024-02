Vrijdagavond is de laatste race in het virtuele kampioenschap van Team Redline, Real Racers Never Quit, verreden. Max Verstappen won de race, zijn derde zege in het kampioenschap van zes races, maar de titel zat er niet in.

Real Racers Never Quit is in het leven geroepen tijdens de coronacrisis en werd toen een alternatief voor coureurs om te racen in een periode dat dit in het echte leven niet kon. Het evenement heeft stand weten te houden en werd dus ook in 2024 weer verreden. Op dinsdag 16 januari begon Real Racers Never Quit met een GT3-race in Daytona. Op 23 januari waren er twee races: op Silverstone (Formule 3) en een race op Mugello (Formule 4). Een week daarna, 30 januari, volgde er een virtuele race met F3-auto's op het Virginia International Raceway en een F4-race op Motorland Aragon. Tot slot werd er dus vrijdag afgesloten met een GT3-race op het circuit Fuij.

OOK INTERESSANT: Jordan gelooft niet in Russell als kopman van Mercedes: "Laten we eerlijk zijn"

Verstappen wint, maar geen kampioen

Verstappen begon Real Racers Never Quit vorige maand goed door twee van de eerste drie races te winnen, maar moest vervolgens twee races overslaan. Daardoor had de Nederland zo'n grote achterstand dat hij voorafgaand aan de laatste race al geen kampioen meer kon worden. Zijn zege tijdens de laatste virtuele race op het circuit van Fuji met GT3-auto's, een race waarin hij William Chadwick en Gianni Vecchio versloeg, was uiteindelijk zelfs niet genoeg voor de derde plaats. Verstappen veroverde in totaal 124 punten, terwijl Chadwick met 129 punten op de derde plaats eindigde. Gustavo Ariel werd tweede in het kampioenschap met 148 punten, maar kon Chris Lulham (170 punten) niet van de titel houden. Sterker nog: Lulham reed in de laatste race niet mee, omdat hij in de voorlaatste race de titel al had veroverd.