Jordan gelooft niet in Russell als kopman van Mercedes: "Laten we eerlijk zijn"

Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan gelooft niet dat George Russell de man wordt die Mercedes weer naar nieuwe hoogtes gaat brengen. Daar waar Lewis Hamilton het seizoen afsloot als derde, moest Russell het doen met de achtste plek in het kampioenschap.

Russell schoot in zijn eerste jaar bij Mercedes uit de startblokken en wist in 2022 ook zijn eerste en tot op heden enige Grand Prix-overwinning te pakken. Hamilton had in dat seizoen juist heel veel moeite met de W13 en zo zou ook het 2023-seizoen beginnen. Toch kreeg de zevenvoudig iets meer vertrouwen in de wagen en wist hij zichzelf naar de derde plek in het kampioenschap te rijden. Volgend jaar is Hamilton in het Ferrari-rood te zien en zal het team van Mercedes op Russell moeten gaan bouwen. Volgens Jordan is Russell daar nog niet klaar voor.

Hamilton was bezig met wagen, Russell reed om problemen heen

In de Formula For Succes-podcast legt de voormalig teambaas het uit. "Laten we eerlijk zijn, George Russell heeft één Grand Prix gewonnen. Denk ik dat hij volgend jaar of het jaar erna wereldkampioen kan worden? Ik denk gewoon dat Lewis te veel bezig was met de wagen. Toen Lewis begin dit jaar nog niet helemaal de auto had die hij wilde, kon George daar omheen rijden." Het zorgde ervoor dat Russell het aan het begin een stuk beter deed dan zijn teamgenoot. "Lewis maakte zich er niet druk om, niet dat hij er geen last van had, maar hij had gewoon niet het gevoel dat de auto goed genoeg was om de klus te klaren."

Toch kwam de 39-jarige Brit in de tweede helft van het jaar terug en liet en hier en daar mooie dingen zien. "Hmm, misschien heeft Lewis het nog steeds. En ik denk dat hij, vanwege de verandering in fortuin, daarom naar Ferrari is gegaan", aldus Jordan.