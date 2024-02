Max Verstappen nam deze zaterdag deel aan de Digital Nürburgring Endurance Series (DNLS), de simrace-competitie op de beruchte Nürburgring Nordschleife. De regerend Formule 1-kampioen maakte wederom kans op de overwinning, totdat een straf roet in het eten gooide.

Verstappen deelde de Ferrari 296 GT3 van Team Redline met Max Wenig. De nummer-50 auto van Team Redline startte de Bilstein 3-uurswedstrijd, de vierde race van het seizoen, als kampioenschapsleider. Rudy van Buren was uitgevallen in de seizoensopener, maar hij maakte het samen met Verstappen goed door de tweede race te winnen en Verstappen schreef ook de derde race op zijn naam samen met Wenig. De twee naamgenoten gingen dus ook samen de strijd aan in de vierde race van het seizoen vandaag. Verstappen was het snelst in de kwalificatie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen sluit toekomstig avontuur bij Ferrari niet uit: "Zeg nooit, nooit"

Te fel verdedigd

Na de pole position naar zich toe te hebben getrokken, wist Verstappen in de openingsfase van de 3-uursrace een gat te slaan naar de rest van het veld. Op een gegeven moment moest hij dan toch in de verdediging, toen zijn voorsprong begon te krimpen. De Nederlander heeft vervolgens te fel verdedigd en werd door de wedstrijdleiding bestraft voor het bewegen in de remzone. Zo zag Verstappen een kans op de overwinning in rook opgaan. Wenig kroop in de tweede helft van de race achter het virtuele stuur en bracht de Ferrari aan de finish op de zesde stek. De finale van de DNLS zal worden gehouden op zaterdag 2 maart. Omdat dan ook de Grand Prix van Bahrein is, zal Verstappen die simrace aan zich voorbij moeten laten gaan.