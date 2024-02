Regerend wereldkampioen Max Verstappen gunt Lewis Hamilton zijn 'jongensdroom' bij Ferrari, maar sluit bij Motorsport.com niet uit dat hij zelf ooit de stap gaat maken naar het team uit Maranello.

De stap van de 39-jarige Brit naar het Italiaanse team is toch wel hét transfernieuws van de winterstop geworden. Menige zagen de transfer niet aankomen, hoewel Pierre Gasly aangaf dat het voor hem al een tijdje duidelijk was. Met de overstap van de Brit komt er een nieuw tijdperk aan, want Mercedes zal het vanaf 2025 voor het eerst sinds 2012 zonder Hamilton moeten gaan doen.

'Zeg nooit, nooit'

Verstappen zit op dit moment prima bij Red Bull Racing en heeft zelf nog geen interesse in een overstap. "Ik voel me op mijn gemak in de omgeving waarin ik me bevind, dus voor mij is het niet iets waar ik naar op zoek ben, om te veranderen." Toch weet ook hij dat er binnen de Formule 1 van alles kan gebeuren en dus kan Verstappen een toekomstige stap nooit uitsluiten. "Maar nogmaals, ook in mijn leven weet ik uit wat ik tot nu toe heb meegemaakt dat ik nooit, nooit zeg met dingen. Maar voor mij zit het nu niet eens in mijn hoofd."

'Denk dat het er cool uitziet'

Hoewel de Nederlander zijn collega uit Engeland op de baan geen centimeter gunt, is dat daarbuiten natuurlijk heel anders. "Aan het einde van de dag, als iemand een Ferrari wil besturen en zeker iemand als Lewis. Als dat zijn droom is en zijn doel en nogmaals, we kennen de gesprekken niet die hij heeft gehad met Ferrari en Mercedes. Dus je weet niet wat ze beloven of verwachten, dus je kunt geen eerlijk oordeel geven vanuit ons perspectief. Maar als hij blij is met die overstap, dan moet hij gaan, ik denk dat het er cool uit zal zien. En natuurlijk hoop ik voor hen dat het een succes wordt. Maar je weet het op dit moment niet."