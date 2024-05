Met het vertrek van Adrian Newey bij het team van Red Bull Racing is ook de vrees voor de Red Bull van 2026, wanneer men met nieuwe motoren gaat werken en we dus een nieuw tijdperk instappen, groter geworden. Max Verstappen haalt voorlopig zijn schouders op voor het nieuwe Formule 1-tijdperk.

Aan het begin van dit seizoen brak met het onderzoek naar Horner ineens een rel van jewelste uit bij het team van Red Bull. Vervolgens is de bom intern behoorlijk ontploft en leek er zelfs sprake te zijn van een heuse machtsstrijd binnen de organisatie. Prominente figuren als Horner, Helmut Marko, Jos Verstappen en de hoge heren van bovenaf leken betrokken te zijn bij de interne problemen en het leek de vraag te zijn hoe deze hele onrust opgelost kon gaan worden. Inmiddels is Newey vertrokken bij het team van Red Bull en zijn de geruchten dus opnieuw in een stroomversnelling gekomen.

Veel onduidelijkheid

Soms wordt er in de media gezegd en geschreven dat bovendien het Red Bull Powertrains-project verre van vlekkeloos verloopt voor Verstappen en zijn team. Het zou bovendien een reden zijn om ergens anders rond te gaan kijken, zeker nu dus ook nog Newey weg is. Verstappen probeert zich voorlopig nog niet al te veel zorgen te maken: "We werken er volop aan", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com. "We hebben alleen geen cijfers van andere motorfabrikanten, dus we weten het simpelweg niet. Wij pushen in ieder geval zo hard mogelijk en dat is het enige wat je nu kunt doen."

Niet te veel over nadenken

Het wakkert natuurlijk wel de geruchten over een mogelijk vertrek naar Mercedes aan, maar Verstappen lijkt daar zelf nog helemaal niet zo over na te denken: "Wie weet wie er in 2026 competitief gaat zijn? Ik weet het in ieder geval niet. Maar om eerlijk te zijn wil ik daar momenteel ook nog niet al te veel over nadenken. Er gebeurt dit jaar al zoveel, waardoor ik het eerst dit seizoen en volgend jaar goed wil doen. Ik denk dat we daar als team een goede kans op hebben. In dat opzicht is 2026 ook nog best ver weg", besluit Verstappen.

