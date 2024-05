Max Verstappen zal niet Red Bull Racing kunnen verlaten puur vanwege het vertrek van hoofdontwerper en chief technology officer Adrian Newey. Dat liet teambaas Christian Horner weten in de paddock van de F1 Grand Prix van Miami.

Eerder deze week werd na veel geruchten het nieuws dan eindelijk officieel dat Newey binnenkort afscheid zal nemen van Red Bull. Vanaf maart 2025 is hij vrij om de overstap te maken van de energiedrankfabrikant naar een ander team. Het meesterbrein achter talloze kampioenschapswinnende Formule 1-bolides wordt gelinkt aan Ferrari en zou een aanbod hebben gekregen van Aston Martin. James Vowles bevestigde dat er gesprekken zijn geweest tussen Newey en Williams. Ondertussen zijn er ook geruchten dat Verstappen op zoek is naar een nieuwe werkgever vanwege de rommelingen bij Red Bull, maar volgens Horner is het vertrek van Newey niet iets waardoor de Nederlander zomaar weg kan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Onzekere toekomst Verstappen zet Red Bull aan het denken: Horner wil Sainz'

Verstappen geniet bij Red Bull

"Jullie hebben het elke week over die rommelingen, maar hij is nog steeds hier," reageert Horner geïrriteerd op de vraag van Sky Sports F1 of het afscheid van Newey ertoe kan leiden dat ook Verstappen vertrekt. "Max is heel blij binnen het team en hij heeft een geweldige groep van engineers om zich heen. Hij heeft een geweldige auto, de beste auto op de grid zelfs, en hij is in piekvorm. Het gaat niet om contracten, het gaat om tevredenheid, en dat geldt voor elke coureur. Hij heeft dat, hij heeft die dynamiek om zich heen. Wat je ziet is een coureur die geniet van die omgeving."

OOK INTERESSANT: Williams bevestigt gesprekken met Newey: "Zou het een dreamteam zijn? Ja"

Geen link tussen Newey en Verstappen

Martin Brundle wond er geen doekjes om heen en vroeg direct of Verstappen een topmanclausule in zijn contract heeft staan waar Newey ook deel van uitmaakt. "Het contract van Max blijft natuurlijk vertrouwelijk, maar er zijn geen clausules die Adrian op wat voor manier dan ook linken aan Max," antwoordde de teambaas. "Ze hebben wel altijd een goede relatie gehad [met Newey] door de jaren heen, net als onze coureurs in het verleden. Maar Max begrijpt dat hier een gepland proces achter zit en dat het geen beslissing zonder voorbedachte rade is geweest. De structuur [binnen het team] verandert niet ondanks het afscheid van Adrian."

Gerelateerd