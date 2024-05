Adrian Newey zal zijn taken als hoofdontwerper en chief technology officer bij Red Bull Racing neerleggen en is binnenkort vrij om naar een ander F1-team te verhuizen. Williams zou één van de kandidaten zijn, zo wist teambaas James Vowles zelf te bevestigen.

Newey is bezig aan zijn twintigste seizoen bij de energiedrankfabrikant, maar werd daar steeds ongelukkiger en dus was het voor het meesterbrein achter zoveel dominante Formule 1-auto's tijd voor een nieuwe stap. Vanaf maart 2025 mag de 65-jarige Brit naar een andere renstal toe. Newey wordt vooral gelinkt aan Ferrari, terwijl Lawrence Stroll hem met een grote zak geld probeert te overtuigen naar Aston Martin te komen. Een terugkeer bij Williams kunnen we echter niet uitsluiten. Newey was daar al werkzaam in de 90-er jaren en was verantwoordelijk voor de behaalde wereldtitels van 1992 tot en met 1997.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen reageert voor het eerst op Newey-vertrek: "Niet zo dramatisch als het lijkt"

Kampioenschapsmateriaal

"Ik ken Adrian al een tijdje en ik sprak hem afgelopen vrijdag nog. Ik ben er zeker van dat we elkaar zeer binnenkort weer zullen spreken," begon Vowles tegenover Autosport. "Hij is een icoon van onze sport. Daar is geen twijfel over mogelijk. Elk team sinds Williams waar hij deel van uitmaakte is kampioenschapsmateriaal geweest. En dat is geen toeval, maar gewoon simpelweg het effect dat hij heeft op de sport. Het zou nalatig van me zijn om niet met hem te praten."

OOK INTERESSANT: Hamilton rolt de rode loper uit voor Newey bij Ferrari: "Hij staat bovenaan mijn lijst"

Dreamteam

"Ik denk dat we als Williams nog een boel werk aan de winkel hebben," vervolgde de teambaas. "Adrian of niet, onze taken zijn enorm - en Adrian zou het [in dit geval] niet makkelijker maken, maar dat is ook het hele punt. Ik denk dat we er verstandig over moeten zijn. Onze gesprekken met hem zijn heel luchtig geweest. Maar zijn we hoe dan ook wel in gesprek met hem? Ja - luchtige gesprekken. Maar om je vraag te beantwoorden, zou het een dreamteam zijn? Ja."

Gerelateerd