Adrian Newey vertrekt na dit seizoen bij het team van Red Bull Racing en op de loer liggen dus heel veel teams die hengelen naar zijn diensten. Lewis Hamilton steekt niet onder stoelen of banken dat hij de Britse engineer maar al te graag zou verwelkomen bij het team van Ferrari, zijn aankomende werkgever.

De kogel is dan eindelijk door de kerk: Newey trekt na een periode van maar liefst negentien jaar de deur bij Red Bull achter zich dicht. Lange tijd hing het vertrek van de legendarische ontwerper al in de lucht en de afgelopen dagen kwam alles rondom Newey in een stroomversnelling terecht. De 65-jarige Brit heeft uiteindelijk inderdaad gedaan wat de geruchten al enige dagen beweerden: zijn ontslag indienen bij het Oostenrijkse team. Volgens verschillende berichten voelde hij zich sinds eind vorig seizoen niet echt op zijn plek meer en dat is dit seizoen door alle interne strubbelingen bij het team alleen maar erger geworden.

Bovenaan de lijst

Inmiddels is het spel op de wagen en wordt er aan alle kanten getrokken aan de diensten van de Britse topontwerper. Aston Martin en Mercedes worden genoemd, maar het team van Ferrari lijkt volgens de geruchten de beste papieren hebben op zijn diensten, mocht hij besluiten om in de Formule 1 actief te blijven. Het is het aanstaande team van Hamilton, die nog altijd hoopt op zijn achtste wereldtitel en die met de komst van Newey flink zou zien toenemen. In Miami krijgt hij de vraag hoe de kansen liggen wat betreft een samenwerking tussen Newey en zichzelf: "Dat is allemaal privé. Maar als ik een lijst zou maken met personen waar ik graag mee wil werken, zou hij daar absoluut bovenaan staan", glimlacht de zevenvoudig wereldkampioen.

Strijden tegen Newey

Hamilton legt vervolgens uit hoe het is om het tegen de legendarische ontwerper op te nemen heel zijn loopbaan: "Het racen tegen een team waar hij zo zwaar onderdeel van is geweest door de jaren heen is een enorme uitdaging geweest. We moeten ons echter wél herinneren dat er veel meer mensen op de achtergrond aan werken en het niet één persoon is. Het is niet één persoon, maar een compleet team dat de baan uitvoert. Natuurlijk brengt hij heel veel geweldige ervaring met zich mee, waardoor de mensen om zich heen geweldig blijven werken. Ik geloof niet dat Red Bull nu ineens stopt met het bouwen van geweldige auto's. Maar elk team zou enorm gelukkig zijn om de kans te hebben met hem te werken."

