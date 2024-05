Adrian Newey heeft zijn afscheid bij Red Bull Racing aangekondigd. Helmut Marko betreurt het aanstaande vertrek van de hoofdontwerper en chief technology officer, en geeft toe dat hij nu ook twijfelt over de toekomst van Max Verstappen bij de Oostenrijkse renstal.

Waar Red Bull oppermachtig is op de baan, lijken er al maanden problemen te zijn buiten het circuit. Het rommelt bij de energiedrankfabrikant vanwege een machtsstrijd waarin beschuldigingen richting teambaas Christian Horner over ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega centraal staan. Sindsdien zijn er geruchten dat Verstappen een overstap naar Mercedes overweegt, en Newey heeft zijn vertrek inmiddels officieel gemaakt. Waar Horner er duidelijk over is dat er geen clausule in Verstappens contract staat waardoor de Nederlander het team eerder kan verlaten dan eind 2028 door het vertrek van een topman als Newey, is hoofdadviseur Marko nog niet zeker over de toekomst van de drievoudig wereldkampioen.

Twijfels over Verstappen, maar niet over technisch team

"Max gaat naar het team waar hij het beste technische pakket kan krijgen," begon Marko tegenover Sky Sports Deutschland. "Momenteel weet ik zeker dat dat bij Red Bull Racing is. Daarnaast zijn er volgend jaar ook geen andere reglementen, en dus ga ik ervan uit dat hij ieder geval volgend jaar nog wel voor ons rijdt." De nadruk lijkt vooral te worden gelegd op de drie woorden 'in ieder geval' in de uitspraak van Marko. Op de seizoenen 2026, 2027 en 2028 ging de man uit Graz niet in.

Het vertrek van Newey beschreef Marko als "pijnlijk", want "hij is de beste ontwerper in F1. Hij was iemand die gerespecteerd werd, vooral als mens. Als we een vraag hadden of een technisch probleem, dan maakte hij daar altijd tijd voor." Zorgen over het technische team van Red Bull heeft hij dan weer niet. "Tegelijkertijd hebben we een groot team onder leiding van Pierre Waché. Er is genoeg jong talent, dus ik denk dat we niet gaan achter lopen als het gaat om performance," zo sloot Marko af.

