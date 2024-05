Lando Norris was slechts een fractie verwijderd van zijn tweede overwinning uit zijn Formule 1-carrière. Met een achterstand van slechts zeven tienden kwam hij na Max Verstappen over de streep in Imola. De McLaren-coureur weet waar het misging en was aan het bidden dat er nog één extra ronde gereden zou worden.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd