McLaren maakt haar beste seizoensstart in de Formule 1 mee in meer dan een decennium. Met hagelnieuwe upgrades voor de MCL38 hoopt het Britse team op nog meer verbetering vanaf de F1 Grand Prix van Miami dit weekend.

Naast Ferrari is McLaren het enige team dat tot nu toe elke race van 2024 met beide auto's in de punten is geëindigd. Lando Norris en Oscar Piastri begonnen solide met een zesde en achtste positie in Bahrein, en achtste en vierde in Saoedi-Arabië, respectievelijk. In Australië maakte de twee papaya-kleurige bolides hun beste zondag mee met een derde en vierde plaats achter de twee Ferrari's. Ze werden vijfde en achtste in Japan, voordat Norris de Red Bull van Sergio Pérez wist te verslaan in China met de tweede stek. Piastri moest genoegen nemen met P8 na schade vanwege de crash die was veroorzaakt door Lance Stroll. McLaren ligt momenteel derde in het constructeurskampioenschap met een comfortabele voorsprong op Mercedes en Aston Martin.

Enorm upgradepakket

McLaren heeft zoveel nieuwe upgrades meegenomen naar het Miami International Autodrome dat de MCL38 bijna als een 2.0-versie kan worden gezien. De voorvleugel en de voorwielophanging zijn volledig aangepast evenals de inlaten van de voorremmen en de vleugeltjes eromheen. Dit zou de luchtstroom over de auto fors moeten verbeteren. De vloer en de sidepodinlaten zijn ook op de schop gegaan en werken samen om die luchtstroom naar de achterkant van de auto beter te geleiden.

De nieuwe vloer en sidepods worden gecompleteerd door upgrades aan het bodywork, de engine cover en de louvres - de luchtinlaten voor de Mercedes-krachtbron. De aerodynamica is verder verbeterd met de geüpgradede achterwielophanging en achterreminlaten en ook de vleugeltjes daar weer omheen. McLaren heeft daarnaast nog een nieuwe offloaded beamwing ontworpen, speciaal voor Miami, om de beamwing en de achtervleugel beter te laten samenwerken. Norris zal al deze upgrades op zijn MCL38 hebben. Piastri krijgt een deel van de nieuwe onderdelen, maar zal tot Emilia-Romagna moeten wachten voor het volledige pakket.

