Het is vandaag precies dertig jaar geleden dat Ayrton Senna tijdens de Grand Prix van San Marino - tegenwoordig de Grand Prix van Emilia-Romagna - het leven liet. Ter ere van de imposante carrière van de Braziliaanse legende, zal Sebastian Vettel tijdens de aanstaande race kortstondig terugkeren in een Formule 1-bolide.

In ronde zeven van de race in 1994 ging het bij het ingaan van Tamburello volledig mis. De Williams van Senna schoot op volle snelheid rechtdoor, waarna zijn stuurstand zijn helm doorboorde en na de impact op een betonnen muur. Medici kwamen ter plekke, maar al snel bleek dat het te laat ging zijn en volgens de latere berichten bleek Senna al hersendood bij aankomst van de hulptroepen. Een paar uur na de crash werd het overlijden van Senna officieel verklaard. Er ging een schokgolf door de Formule 1 en eigenlijk over de hele wereld.

Laatste McLaren

Vandaag de dag wordt de Braziliaan nog altijd herinnerd als één van de grootste Formule 1-coureurs aller tijden. Inmiddels is het alweer dertig jaar geleden dat de Braziliaan overleed op het circuit van Imola, waar we over enkele weken de Grand Prix Emilia-Romagna gaan rijden. Ter ere van de legendarische Braziliaan zal Vettel dat weekend achter het stuur van de MP4/8 kruipen, de laatste McLaren waar Senna in reed voor zijn vertrek richting Williams. In dat jaar werd hij tweede achter zijn grote rivaal, Alain Prost.

Vettel is trots

De Duitser reageert op de mooie eer: "Ayrton Senna was niet alleen een coureur die ik heel hoog inschatte omdat hij één van de beste racers was die ik ooit heb gezien, maar ook een man met geweldige compassie. Het is dertig jaar geleden sinds zijn ongeluk en ik wil graag Ayrton eren. Ik ben in Imola tijdens de Grand Prix om in zijn auto te rijden, de McLaren MP4/8. Ik hoop jullie allemaal op zondag 19 mei te zien", zo stelt hij.

