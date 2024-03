Sebastian Vettel nam na 2022 natuurlijk afscheid van de Formule 1 op een relatief jonge leeftijd en de Duitse coureur is momenteel aan het genieten van zijn welverdiende pensioen. Tóch wordt zijn naam regelmatig verbonden met een terugkeer in de Formule 1, bijvoorbeeld bij Mercedes. Daar reageert Vettel nu op.

Vettel heeft na 2022 zijn Formule 1-helm aan de wilgen gehangen. De Duitse coureur kan buigen over een imposante loopbaan en kan met opgeheven hoofd afscheid nemen van zijn geliefde Formule 1. Vettel wist maar liefst vier keer op rij het wereldkampioenschap te winnen van 2010 tot en met 2013. De laatste jaren zat Vettel, bekend om zijn vele activiteiten voor het verbeteren van het milieu, met zichzelf in de spagaat dat hij actief was in één van de meest vervuilende sporten ter wereld. Na zijn periode bij Aston Martin vond de Duitser het welletjes geweest.

Contact met Wolff

Inmiddels is de viervoudig wereldkampioen 36 jaar oud, maar wordt hij toch nog regelmatig in verband gebracht met een terugkeer op het hoogste podium van de koningsklasse. Sinds Hamilton zijn aankondiging over de Ferrari-transfer wordt de Duitser meermaals genoemd als ideale vervanger van de ervaren Brit. Vettel geeft in gesprek met Sky Deutschland toe dat hij inderdaad met Wolff heeft gesproken: "Dat klopt, maar we hebben het daar niet specifiek over gehad. Ik heb nog steeds contact met mensen die mij door al die jaren direct of indirect hebben begeleid en in het circus hebben gezeten", stelt Vettel.

Contact met Hamilton

De man uit Heppenheim vervolgt: "Ik heb het geluk dat ik veel mensen ken en wanneer ik ergens kriebels over krijg of nieuwsgierig ben, kan ik direct contact leggen. In eerste instantie was ik erg sceptisch en dacht ik dat het niet waar was", zegt hij over Hamilton zijn transfer. "Toen bleek er echt iets aan de hand te zijn. Ik ben erg blij voor Lewis. Ik heb hem meteen daarna een bericht gestuurd en contact gelegd. Op dezelfde manier heb ik contact met anderen en met Toto. We hebben op dit moment echter niet specifiek gesproken over wat de toekomst kan brengen."

