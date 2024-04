Hoewel de 36-jarige Sebastian Vettel momenteel geniet van zijn welverdiende pensioen, sluit de Duitser een terugkeer naar de koningsklasse niet uit. In zijn ogen is er een reden geweest om zijn helm aan de wilgen te hangen, tegelijkertijd mist 'Seb' wel een aantal aspecten van de Formule 1.

Aan het einde van 2022 vertrok Vettel uit de koningsklasse. Na twee seizoenen bij Aston Martin zette de viervoudig kampioen een punt achter zijn carrière. Na BMW Sauber kreeg hij in 2007 de kans om voor Toro Rosso te rijden. Zijn eerste overwinning kwam een jaar later in Monza, toen nog rijdend voor het zusterteam van Red Bull Racing. Toch zou de gouden periode een tijdje later beginnen bij de Oostenrijkse renstal, want vanaf 2010 tot en met 2013 wist hij vier keer op rij wereldkampioen te worden. Uiteindelijk koos hij daarna voor Ferrari, maar los van een aantal overwinningen, zat een echte titelstrijd er niet meer in.

'Ik heb nu geen stoeltje'

Uiteindelijk heeft 'Seb' voor zijn familie gekozen, ook wilde hij zijn groene missie verder uitdragen. Het waren redenen om te stoppen met Formule 1, al sluit hij een terugkeer bij Sky Sports F1 niet uit. "In een zekere zin wel ja, want ik heb geen stoeltje", zo glimlacht hij. "De vraag is eerder of ik op zoek ben naar een zitje in de Formule 1 en dat hangt af van het pakket wat wordt aangeboden", zo kan hij bij een goed aanbod dus weer zijn racehandschoenen aantrekken.

Niet zomaar gestopt

Wel houdt Vettel een slag om de arm: "Ik ben niet met pensioen gegaan om terug te komen, maar ik heb ook gezegd dat je nooit weet hoe het zal gaan lopen. Daar sta ik nog steeds achter. Er zijn natuurlijk dingen die ik mis, wat voornamelijk de competitie is. Er zijn ook dingen die ik niet mis en dat is niet veranderd."

Telefoontjes met Wolff

Sinds bekend werd dat Lewis Hamilton aan het einde van 2024 bij Mercedes vertrekt, zijn er diverse namen genoemd om de zevenvoudig kampioen op te volgen, waaronder die van Vettel. "Ik heb met gesproken met hem [Toto Wolff red.], maar eigenlijk niet echt over dat plekje. We hebben het wel over de gehele situatie gehad, maar ik heb ook met anderen gesproken." Mocht Mercedes met iets concreets komen, dan gaat hij dat zeker overwegen: "Het is wel één van de beste zitjes die je kan pakken."