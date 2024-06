De discussie over wie de beste coureur aller tijden is in de Formule 1 is een lastige en wordt vaak door alles en iedereen anders beantwoord. Sebastian Vettel vindt het wel duidelijk wie aanspraak maakt op die titel, terwijl hij wel een verrassende naam kiest als zijn zwaarste tegenstander in de koningsklasse.

De Formule 1 heeft door de jaren heen natuurlijk de nodige legendarische coureurs gekend. Lewis Hamilton en Michael Schumacher wisten allebei maar liefst zeven wereldtitels op hun naam te schrijven, waarbij eerstgenoemde slechts enkele rondes verwijderd was van een achtste en recordbrekende wereldtitel. Ook Max Verstappen timmert natuurlijk hard aan de weg in de koningsklasse. De Nederlander is dit jaar de topfavoriet voor een vierde wereldtitel op relatief jonge leeftijd en wordt inmiddels zelfs door sommigen in de discussie van de beste coureur aller tijden genoemd, terwijl ook Ayrton Senna natuurlijk niet vergeten kan worden.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton de G.O.A.T.

Vettel krijgt in gesprek met talkSPORT de vraag of hij verschillende coureurs met één woord wil omschrijven. Bij de naam Schumacher komt Vettel met de term 'held', zegt hij 'skills' bij Verstappen en is het de term 'G.O.A.T' die de Duitser gebruikt bij het vallen van de naam van Hamilton. Voor Vettel is het duidelijk wie de beste waren: "Ik zou zeggen Michael en Lewis. Waarom? De nummers spreken voor zichzelf. Maar Michael was mijn held en Lewis is de beste als het gaat om de statistieken", stelt de viervoudig kampioen.

Desalniettemin zijn het niet Schumacher en Hamilton die Vettel kiest als zijn zwaarste opponent in de koningsklasse: "Fernando. Ik had hele spannende kampioenschappen gedurende mijn loopbaan tegen hem waarin het heel spannend was. Hij is het soort coureur die er altijd staat. Ontzettend competitief. Ik denk dat hij de zwaarste tegenstander is geweest waar ik het tegen opgenomen heb", besluit Vettel over de man die 'slechts' twee wereldkampioenschappen wist te pakken in zijn bewierookte carrière.

Gerelateerd