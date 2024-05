Voor Sebastian Vettel is een terugkeer in F1 voorlopig van tafel, vooral omdat de Duister ziet dat F1 en 'de andere dingen die hij doet' lastig te combineren zijn. Vettel kan er inmiddels echter 'prima mee leven', zo zegt hij zelf.

Vettel, viervoudig wereldkampioen F1, is sinds eind 2022 met pensioen en is vooral dit seizoen weer veel in beeld. De Duitser gaf ook aan dat hij een terugkeer in F1, in een competitieve auto, zag zitten. Vervolgens zijn er echter een paar stoeltjes al ingevuld voor 2025, waardoor er eigenlijk alleen nog een stoeltje bij Mercedes en Aston Martin over is. Daarvoor lijkt hij echter niet in beeld te zijn, zo lijkt de Duitser zich nu zelf ook te realiseren. Tegenover Channel 4, geciteerd door RaceFans, zegt Vettel dat hij zich erbij neer heeft gelegd dat een terugkeer er niet in zit. "Ik geniet van mijn tijd, vooral met de kinderen. Natuurlijk mis ik de Formule 1 op dagen als deze, als de zon schijnt, de mensen hier zijn, volle bak. Ik wil eigenlijk in een competitieve auto zitten en gewoon op de grid aanwezig zijn."

'Ziet er niet naar uit dat ik terugkeer in F1'

Vettel gelooft momenteel echter niet in een nieuwe kans in F1. "Het ziet er niet naar uit [dat ik terugkeer], omdat ik denk dat ik een heel eigen manier heb om dingen te doen." Hij lijkt hiermee niet zozeer te doelen op hoe hij in F1 te werk gaat, maar meer hoe zijn leven er buiten de Formule 1 momenteel uitziet. Vettel is niet tijdens elk raceweekend in F1 aanwezig en kiest zijn races uit, zoals hij afgelopen weekend in Imola deed en de rest van het seizoen ook zal blijven doen.

Vettel ziet F1 en veel andere dingen niet samengaan

Volgens Vettel, die vervolgens realistisch is, is het rijden in F1 ook niet iets wat goed samen zou gaan met andere dingen in zijn huidige leven. "Er zijn veel dingen die ik mis, maar er zijn ook dingen die gewoon niet samengaan. Het was een heel moeilijke beslissing, het doet nog steeds pijn. Ik denk dat het nu beter is na anderhalf jaar afstand. Maar ik denk dat ik er veel vrede mee heb en geniet van mijn nieuwe leven." Voorlopig is een terugkeer van Vettel in F1 dus van de baan.

