Vettel wijst naar impact op verstappen in gedoe rondom Horner: "Dat wordt vergeten"

Volgens viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zorgt het hele gedoe rondom teambaas Christian Horner ervoor dat de glans van het tijdperk Max Verstappen wat wordt weggenomen. De Duitser hoopt dan ook dat moederbedrijf Red Bull met helderheid komt, zodat de zaak snel kan worden afgesloten.

Hoewel het Red Bull Racing, ondanks de tegenvaller in Melbourne, nog steeds voor de wind gaat, staat teambaas Horner nog altijd onder een vergrootglas. De afgelopen weken is de zaak rondom zijn persoon wat gaan liggen, maar onlangs meldde de BBC dat het desbetreffende personeelslid het er niet bij laat zitten. Zo diende ze een klacht in bij de FIA en staat een weg naar de rechter ook nog altijd op de planning. Red Bull heeft echter zelf al onderzoek gedaan en de conclusie werd getrokken dat Horner mocht aanblijven. Daar is de zaak dus nog niet mee afgedaan en volgens 'Seb' is dat vervelend, want op sportief vlak zitten we naar een bijzondere periode te kijken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes-teambaas Wolff tóch aanwezig in Japan

Duidelijkheid zou veel schelen

Volgens Vettel is het logisch dat er naar antwoorden wordt gezocht, maar helpt de houding van Red Bull niet helemaal mee. "Er wordt al sinds het begin van het seizoen gesproken over dit onderwerp en het is altijd lastig om alles te weten, tenzij er simpelweg wat meer duidelijkheid zou zijn. Dan kun je veel beter een mening vormen. Het is altijd lastig als je eerst het ene leest en daarna weer wat het tegenovergestelde. Dan wordt het zoals het nu is, waarin alles in een cirkel verloopt", zo vertelt hij bij het Britse medium.

"It would be nice if there was simply more transparency."



Four-time Formula 1 world champion Sebastian Vettel speaks to @KayBurley following an investigation into Red Bull F1 boss Christian Horner. https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/RDNHj3wc0K — Sky News (@SkyNews) April 3, 2024

OOK INTERESSANT: 'Vermeend slachtoffer in zaak Horner is vastberaden om waarheid te onthullen'

Sportief doet Red Bull het goed

Hoewel het in zijn ogen een serieuze zaak betreft wat een nette oplossing verdient, kijkt hij ook naar het sportieve plaatje en daarin ziet hij dat de regerend kampioen misschien wel wat tekort wordt geschoten. "De grootste schande is eigenlijk nog dat Max nu een fenomenale prestatie neerlegt en het team en individuen die ik nog ken, ook aan het knallen zijn. Dat wordt door dit onderwerp vergeten", aldus Vettel.

Gerelateerd