Hoewel het plan van Toto Wolff was om het raceweekend in Suzuka over te slaan, weet Sky Sports F1 te melden dat de teambaas van Mercedes dit weekend de plannen heeft gewijzigd en aanwezig is tijdens het raceweekend van Japan.

Het team van Mercedes heeft aan het Britse medium bevestigd dat de teambaas van Mercedes ondanks zijn eerdere plannen toch aanwezig zal zijn in Japan. Het zou alles te maken hebben met de dramatische seizoensstart van de brigade uit Brackley. Het dieptepunt kwam in Australië toen Lewis Hamilton zijn motor zag ploffen en George Russell in de laatste ronde zichzelf vergaloppeerde in zijn poging om Fernando Alonso bij te blijven. Met de schaamrood op de kaken verliet Wolff Melbourne want door de dubbele DNF is de achterstand op Red Bull Racing opgelopen naar 71 punten.

Roulatiesysteem

Het initiële idee van Wolff was dus om het Grand Prix-weekend in Suzuka over te slaan en dat heeft alles te maken met de racekalender die 24 wedstrijden telt. Veel teams hebben daarom een roulatiesysteem opgezet, zodat de personeelsleden ook wat rust tussendoor krijgen. Dat was ook het plan met Wolff, maar gezien de resultaten van de eerste drie races is zijn aanwezigheid misschien wel meer dan ooit nodig.

Crisis bij Mercedes?

Na de uitvalbeurt in Melbourne wist Wolff even niet waar hij het zoeken moest. Zo stelde hij zijn positie als teambaas openlijk ter discussie en stond hij ook open voor iemand die misschien betere ideeën zou hebben. Mercedes heeft daarnaast erkent dat het grondeffect hen simpelweg niet zo ligt en dat verklaart wel waarom het team geen schim is van de renstal die van 2014 tot en met 2021 constructeurkampioen wist te worden. Daarnaast zouden correlatieproblemen opspelen. Zo is de data uit de windtunnel niet één-op-één te leggen op de data wat er wordt vergaard op de baan. Hamilton vertrekt aan het einde van 2024 naar Ferrari, waarmee hij zijn vertrouwen in de renstal heeft opgezegd.

