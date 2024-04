McLaren toont speciale kleurstelling MCL38 voor GP-weekend in Japan

Het team van McLaren ziet er tijdens het Grand Prix-weekend in Japan net iets anders uit, dan normaal. Lando Norris en Oscar Piastri rijden dit weekend rond in een MCL38 waarvan de kleurstelling door de Japanse kunstenaar MILTZ is bepaald.

De bolide van het team uit Woking heeft dit weekend de papaja-oranje kleuren gecombineerd met blauwe en witte accenten. Volgens MILTZ is het geïnspireerd op Edomoji, een traditionele Japanse kalligrafie. Op de sidepods en op de voorvleugel zou een draak te zien moeten zijn die door de wolken racet.

Grand Prix van Japan

Wat betreft het sportieve vlak komt McLaren met bemoedigende resultaten afgereisd naar Japan. Zo wist het in Australië met Norris een P3 te scoren en Piastri kwam daar achteraan op P4 over de streep. Ook het circuit van Suzuka ligt het duo wel, want vorig jaar stonden beide mannen achter overwinnaar Max Verstappen op het podium. Dit weekend kan het duo wellicht het kunstje van vorig jaar herhalen, maar zal dat dus wel doen met een ander kleurenschema.

