Het McLaren Formule 1-team heeft een nieuwe aanwinst bekendgemaakt het rijdersontwikkelingsprogramma. De dertienjarige Dries Van Langendonck uit Vlaanderen heeft zijn handtekening gezet bij de renstal uit Woking tijdens het raceweekend van de F1 Grand Prix van België.

Van Langendonck viert volgende maand pas zijn veertiende verjaardag, maar de jonge Belg heeft nu al een contract bij McLaren op zak. Hij is opgegroeid in Heusden-Zolder, vlakbij het circuit met dezelfde naam waar in 1973, van 1975 tot en met 1982 en in 1984 de Belgische Formule 1-wedstrijd werd gehouden. Van Langendonck heeft al een sterk cv met podiumplekken in de Dutch Winter Open van 2020 en de ROK Cup Superfinal en South Garda Winter Cup van 2021. Het jaar daarop schreef hij de felbegeerde Andrea Margutti Trophy op zijn naam. 2023 was tot dusver zijn beste seizoen in de kartracerij. Hij sleepte de wereldtitel binnen in de OK Junior-klasse van het FIA Karting World Championship en ook in de Europese kampioenschappen viel hij in de prijzen, evenals in het Champions of the Future-evenement.

Prestaties maximaliseren

"Het is mij een genoegen om Dries welkom te heten in het McLaren Drive Development programme," begon Stephanie Carlin, directeur van F1 Business Operations bij McLaren. "Hij heeft enorm veel potentieel laten zien tijdens zijn kartcarrière en heeft een ontzettend goede indruk gemaakt in het FIA Karting European Championship van dit seizoen." Hij heeft een comfortabele voorsprong in de puntenstand na overwinningen in Frankrijk en Slowakije, en een tweede positie in Spanje. "We zullen nu nauw samenwerken tijdens de ontwikkeling van Dries, nu hij de eerste stap zet in onze talentenpijplijn en zich aansluit bij de McLaren-familie."

Van Langendonck is blij zijn handtekening te hebben kunnen zetten bij de Britse renstal: "Het voelt geweldig om deel uit te maken van het McLaren Drive Development programme. Ik heb hard gewerkt op het circuit om mijn prestaties dit jaar te maximaliseren en McLaren zal nu geweldige ondersteuning bieden om mij naar het volgende niveau te tillen. Het is een eer om bij de papajafamilie te horen en ik richt me op het voortzetten van mijn ontwikkeling onder begeleiding van Stephanie en het McLaren Driver Development-team."

