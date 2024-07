Zak Brown en McLaren houden vooralsnog hun hart vast voor de Grand Prix van België. De eerste vrije training is achter de rug en Max Verstappen liet een uiterst indrukwekkende snelheid zien. Volgens Brown moet niemand gek opkijken als Verstappen 'gewoon' pole pakt en uiteindelijk de race wint, ondanks z'n gridstraf.

De laatste weken ging het wat minder soepel voor Verstappen en Red Bull Racing, maar in België is men bijzonder sterk uit de startblokken geschoten. Althans: Verstappen is sterk begonnen. Teamgenoot Sergio Pérez wist er nog niet bij te komen en lijkt nog te worstelen met z'n gevoel in de auto. Verstappen daarentegen was direct vanaf de eerste ronde snel. Hij klokte zowel op de harde band als de zachte band veruit de snelste tijd en wist nummer twee - Oscar Piastri - op ruim een halve seconde te zetten. In de long runs zat het allemaal wat dichter bij elkaar, maar Brown lijkt zich geen illusies te maken. De CEO van McLaren waarschuwt alvast dat mensen niet gek moeten opkijken als Verstappen zowel de kwalificatie als de race wint, ondanks z'n gridstraf.

Verstappen koerst af op pole volgens Brown

"Max ziet er goed uit", zo begon Brown na afloop van de eerste vrije training in gesprek met Sky Sports. De McLaren-topman zag een indrukwekkende prestatie van de Nederlander en houdt z'n hart dan ook vast voor de rest van het weekend. Het feit dat je op Spa-Francorchamps relatief makkelijk kunt inhalen, maakt dat Brown denkt dat Verstappen z'n gridstraf gemakkelijk ongedaan kan maken. "Max z'n tweede sector [in de training] was behoorlijk indrukwekkend. Je moet er van uit gaan dat hij op koerst ligt voor pole, wat betekent dat hij vanaf plek 11 start [vanwege de gridstraf, red.]."

Brown niet verbaasd als Verstappen wint op Spa

Brown vervolgt: "Je kunt hier inhalen. Hij ging al eens van plek 20 naar plek 9 in twee of drie ronden nog niet zo lang geleden, dus ik denk dat het een grote fout zou zijn om te denken dat hij niet van P11 naar P1 kan gaan." Dat betekent echter niet dat McLaren zich nu al neerlegt bij een nederlaag. Het feit dat Verstappen een gridstraf heeft, is immers wel een kans voor de Britse renstal om meer punten te scoren dan de Nederlander en Red Bull in z'n geheel. "We moeten voordeel halen uit iedere kans die we krijgen", zo besluit hij.

