Hoewel de storm even leek te liggen rondom Red Bull-teambaas Christian Horner, heeft de BBC vernomen dat het vermeende slachtoffer van plan is om alles naar buiten te brengen. Op dit moment heeft ze een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekend en moet ze de kaken stijf op elkaar houden.

Begin februari werd bekend dat er naar aanleiding van een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag onderzoek werd gedaan naar de teambaas van Red Bull Racing. De conclusie die volgde was dat Horner binnen de lijntjes had gekleurd en het onderzoek werd dan ook afgedaan. Daarmee was de zaak echter niet rond, want een dag nadat het onderzoek werd afgesloten, kregen Formule 1-journalisten een e-mail met daarin de vermeende gesprekken. Op de achtergrond speelt dan nog de machtsstrijd tussen kamp Oostenrijk en kamp Thailand en dat gaat om de macht binnen Red Bull. Het verhaal gaat dat kamp Thailand het onderzoek heeft afgerond, want het zou aan de kant van de teambaas staan. Linksom of rechtsom, het vermeende slachtoffer zou van plan om er een rechtszaak van te maken en dan komt het geheel alsnog in de openbaarheid. Volgens een vriendin van het vermeende slachtoffer doet Horner er echter alles aan om de zaak in de privésfeer te laten verlopen, zodat er niets naar buiten komt.

Red Bull: Slachtoffer wordt niet tegengewerkt

Op dit moment is de desbetreffende medewerkster op non-actief gesteld en lijkt ze rustig aan naar buiten te worden gewerkt. Toch spreekt een woordvoerder van het Oostenrijkse blikjesbedrijf die theorie tegen. "Christian heeft geen pogingen ondernomen om [ervoor te zorgen dat de arbeidsrechtbank besloten is]. En ze is niet geschorst met de bedoeling haar te ontslaan", zo vertelt de woordvoerder bij de BBC.

Vermeend slachtoffer ziet Horner echter tegenwerken

"Ze heeft moeite om te begrijpen hoe, gegeven de informatie, een onafhankelijk proces tot de conclusies kan komen die het heeft getrokken, en de acties die daarop zijn gevolgd. Het is schokkend maar niet verrassend hoe overstuur ze is. Er zijn meerdere financiële aanbiedingen gedaan [om haar verhaal te verkopen], waarvan ze geen enkele interesse had om er zelfs maar op in te gaan", zo stelt de vriendin. Daarnaast is er een officiële klacht ingediend bij FIA en het is nog maar de vraag wat daaruit zal komen. "Het is geregistreerd om naar een arbeidsrechtbank te gaan, die openbaar is. Als vriend kan ik je vertellen dat ik ervan uit ga dat Horner, net als hij bij elke stap heeft gedaan, er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat de arbeidsrechtbank niet openbaar is."

Vastbesloten om waarheid boven tafel te krijgen

Volgens de vriendin maakt Horner simpelweg gebruik van zijn functie als teambaas, om op die manier vooral de zaak binnenskamers te houden, maar wel de vermoorde onschuld te spelen. Het levert een pijnlijke situatie voor het vermeende slachtoffer op: "Ze is erg overstuur, erg boos, erg bang, erg geïntimideerd, erg eenzaam. En ik denk dat het voor mensen onmogelijk is om te begrijpen hoe het voor haar is zonder in haar schoenen te staan." De vrouw in kwestie wil simpelweg terugkeren in de sport. "Ze wil gewoon in de sport werken en is erg bezorgd over haar reputatie en haar vermogen om door iemand aangenomen te worden. Ze zit al haar hele leven in de motorsport, dus aan de ene kant is ze erg bezorgd en bang voor haar toekomst, aan de andere kant is ze vastbesloten om de waarheid boven tafel te krijgen."

