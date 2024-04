Talpa Network heeft de handen ineen geslagen met Viaplay en de zender SBS9 zal daardoor vanaf 5 april getransformeerd zijn tot Viaplay TV. Daarmee krijgt de streamingdienst een zender op het open net, waarop een selectie van het sportaanbod getoond zal worden.

De Scandinavische streamingdienst maakte in 2022 haar intrede in Nederland als nieuwe uitzendgemachtigde van de Formule 1. Niet alleen de koningklasse werd uitgezonden, ook het Duitse voetbal, de Engelse Premier League, maar ook het PDC Darts werden naar de partij gehaald.

GP van Japan al direct op Viaplay TV

Vanaf 5 april zal Viaplay TV in de lucht zijn en de tweede vrije training van de Grand Prix van Japan (07:55 uur) zal de sessie zijn waarmee er wordt afgetrapt, gevolgd door de talkshow Shakedown Japan. De hoogtepunten van de kwalificatie en van de race op Suzuka worden ook uitgezonden op de zender. Voor de livebeelden moet er nog steeds een abonnement op Viaplay worden afgesloten of F1 TV.

CEO Roger Lodewick is blij met de partnerschap: "Talpa heeft een enorm bereik en door deze samenwerking kunnen wij een breed publiek aanspreken en kennis laten maken met Viaplay en het geweldige sportaanbod dat we op onze streamingdienst aanbieden." Joost Brakel, CEO van Talpa Network wijst vooral naar het binnenhalen van een aantrekkelijke partner. "Viaplay en Talpa Network hebben de intentie om de samenwerking in de nabije toekomst te verbreden en te verdiepen, en zijn blij dat we onze kijkers deze immens populaire sporten kunnen aanbieden."

Formule 1-uitzendrechten

Toch speelt er op de achtergrond nog altijd het gevecht om de Formule 1-uitzendrechten vanaf 2025. Diverse partijen dingen mee om de koningsklasse vanaf volgend jaar te mogen uitzenden. Toch hebben de afgelopen dagen diverse bronnen gemeld dat Ziggo de grote winnaar is geworden en dat een aankondiging binnen enkele dagen zal gaan volgen.

