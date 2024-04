Viaplay zal de uitzendrechten voor de Formule 1 hier in Nederland in handen blijven houden. Dit werd eerder vandaag officieel bekendgemaakt. Toch is er voor de kijkers die geen fan zijn van Viaplay, alsnog goed nieuws.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar eindelijk hebben we bevestiging gekregen dat de Scandinavische streamingsdienst een nieuwe vijfjarige deal heeft gesloten met Formula One Management (FOM). Dat betekent dat de koningsklasse van de autosport tot en met in ieder geval 2029 op Viaplay te zien zal zijn in Nederland. Waar er naar verluidt eerst 30 miljoen euro per jaar werd betaald voor de uitzendrechten, zou het vanaf 2025 gaan om 45 miljoen euro per jaar. De NOS wist eerder te melden dat VodafoneZiggo een hoger bod had uitgebracht, maar dat FOM desondanks voorkeur had voor VIaplay.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen blij met verlenging Viaplay: 'Zij streven ernaar om de beste te zijn, net als ik'

F1 TV Pro blijft beschikbaar

Niet iedereen is even blij met de contractverlenging voor Viaplay, zo is gebleken uit reacties van Nederlandse F1-fans op social media. Maar voor degenen die geen voorkeur hebben voor Viaplay, is er toch goed nieuws, zo wist de Scandinavische streamingsdienst zelf aan te kondigen. F1 TV Pro zal namelijk beschikbaar blijven in Nederland ondanks de nieuwe deal met Viaplay. Dat is niet iets wat gezegd kan worden in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Duitsland waar F1 TV Pro geblokkeerd is door Sky Sports. Aangezien het officiële streamingsplatform van de Formule 1 €95 per jaar (het jaarabonnement was alleen voor klanten die al aangesloten waren bij F1 TV Pro) of €11,90 per maand kost en de prijzen van Viaplay zijn gestegen naar €17,99 per maand, kan dat €73,08 tot €120,88 per jaar schelen.

OOK INTERESSANT: Internet reageert op verlenging Viaplay: 'Nu nog MotoGP binnenhalen en het feestje is compleet'

Naast F1 TV Pro en Viaplay zijn er nog een aantal Grands Prix gratis te zien. Zo wordt de Dutch Grand Prix op Zandvoort uitgezonden op de NOS. Ook zijn er nog zeven races live te volgen op RTL Deutschland. Bahrein is al geweest, maar Hongarije, België, Nederland, Italië, Azerbeidzjan en Las Vegas staan nog op de planning om gratis uitgezonden te worden sinds een nieuwe samenwerking met Sky Deutschland.

Gerelateerd