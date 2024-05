Viaplay heeft haar handtekening gezet onder een contractverlenging met Formula One Management (FOM). Dat betekent dat de Scandinavische streamingsdienst de uitzendrechten voor de Formule 1 behoudt voor de komende jaren en dit wordt gevierd met een nieuwe kortingsactie.

Na het F1-seizoen van 2021, waarin Max Verstappen zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse verdiende, nam Viaplay de uitzendrechten hier in Nederland over. Het ging om een driejarige deal en dus kwamen de uitzendrechten voor 2025 weer op de markt terecht. Naar verluidt heeft er een biedingsrace tussen verschillende partijen plaatsgevonden, en Viaplay is daar wederom als winnaar uitgekomen. Afgelopen dinsdag kon een nieuwe deal officieel aangekondigd worden. De Formule 1 zal tot en met in ieder geval 2029 op de streamingsdienst te zien zijn.

Nieuw jaarabonnement

Viaplay is uiteraard verheugd en viert het goede nieuws met een kortingsactie, zo vertelde Roger Lodewick, de CEO van de Nederlandse tak van Viaplay. Normaal gesproken kost een abonnement bij Viaplay €15,99 per maand en dit stijgt aankomende 22 mei naar €17,99 per maand. Je kan nu echter ook nog een jaarabonnement afsluiten en deze kost €165,48, wat omgerekend per maand €13,79 is. Over een geheel jaar bespaar je dus maar liefst €48,40.

Met dit jaarabonnement kan je ook alle races, kwalificaties en trainingen van de Formule 1 live volgen evenals wedstrijden van onder andere de Premier League, Bundesliga en darten, en voor de autosportliefhebbers die niet genoeg hebben aan alleen F1 is er ook nog de DTM. Ook krijg je toegang tot F1 TV Pro.

