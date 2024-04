Red Bull-teambaas Christian Horner heeft hard uitgehaald naar Drive to Survive-producer James Gay-Rees, zo vertelt laatstgenoemde. De producer legt in The Telegraph uit dat er door 'zijn' serie een groep nieuwe fans zijn aangetrokken, die wellicht smullen van sensatienieuws, zoals het onderzoek naar de teambaas. Toch wil hij niets weten van enig schuldgevoel, ondanks dat Drive to Survive verhalen soms verzint of aandikt.

Sinds de overname van Liberty Media zijn de poorten van social media geopend door de Formule 1. Ook Netflix zag wel brood in de koningsklasse en kwam met een serie waarin vooral de achterkamerpolitiek wordt uitgelicht, ook zijn er verhaallijnen gecreëerd. Niet iedere Formule 1-fan is gecharmeerd van de serie, ook omdat het een andere werkelijkheid weergeeft, dan wat er zich daadwerkelijk afspeelt in de Formule 1. Ook worden er boordradio's van de ene race gebruikt en gemonteerd in een ander fragment, waarmee de sfeer wordt gezet.

'Netflix dramatiseert niet'

Hoewel Gay-Rees natuurlijk het grijze gebied opzoekt, vindt hij de beschuldiging van Horner wel wat ver gaan. "Ja, dat is wat Christian tegen me zei: 'Dit is allemaal jouw schuld'." De teambaas zou doelen op alle aandacht die er is ontstaan na de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast kleeft er, vooral in Groot-Brittannië, een negatief imago aan Red Bull Racing en dat zou te maken hebben hoe de seizoensfinale van 2021 verliep. "Maar blijkbaar was het ook onze schuld dat Lewis [Hamilton] het kampioenschap van 2021 verloor. Er waren toen een aantal geluiden in de pers die zeiden dat de Formule 1 een dramatischere uitkomst aan het engineeren was om Netflix tevreden te houden. Dit is natuurlijk niet waar."

Beschuldiging Horner in Drive to Survive

Seizoen zes van Drive to Survive had maar weinig aandacht voor Red Bull Racing, hoewel er genoeg verhaallijnen waren. Zo kon er worden ingezoomd op de titelstrijd van Sergio Pérez of het gebrek daaraan, maar ook de zegereeks van Verstappen had kunnen worden uitgelegd. Gay-Rees onthult dat Red Bull Racing volgend jaar wel meer in beeld zal zijn en dat heeft te maken met de ongeregeldheden rondom Horner. "Er zal op de een of andere manier naar verwezen moeten worden, ja. En ze zullen allemaal willen dat het op een bepaalde manier wordt verteld, dus het gaat erom die lijn te bewandelen om iedereen tevreden te houden. Ook moeten we Netflix tevreden houden, maar ook onszelf. Zodat we 's nachts nog kunnen slapen met de genomen beslissingen."

Of Horner het nu leuk vindt of niet, hij krijgt een rol. "Je moet balans hebben. Ik denk dat Horner er voorlopig goed uitziet, maar het voelt nog niet alsof het klaar is. Het zal allemaal afhangen van hoe het uitpakt. Ik weet niet wat hij heeft gedaan - en ik heb er echt geen mening over, maar hij heeft het meegemaakt en dat wens je niemand toe."

