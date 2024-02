Netflix heeft de titels van de afleveringen van het zesde seizoen van de Formule 1-serie Drive to Survive bekendgemaakt, dat vandaag in een keer in zijn totaliteit op de streamingdienst zal verschijnen.

De Formule 1 is de afgelopen jaren enorm gegroeid in populariteit. In Nederland heeft de sport dat grotendeels aan het succes van Max Verstappen te danken, maar wereldwijd heeft ook Netflix een grote rol gespeeld. In de vorm van de serie Drive to Survive geeft de streamingdienst - op ietwat dramatische wijze - een kijkje achter de schermen in de koningsklasse van de autosport. Vrijwel alle tien de teams worden op de voet gevolgd, en dat heeft de afgelopen jaren meer dan eens interessante televisie opgeleverd. Het zesde deel, waarin het seizoen van 2023 centraal staat, verschijnt op vrijdag 23 februari op Netflix, en inmiddels zijn de titels van de afleveringen bekend.

Aflevering één: Money Talks

"Lawrence Stroll zal doen wat ervoor nodig is om wereldkampioen te worden met Aston Martin, maar zijn droom zou al in duigen kunnen vallen voordat het nieuwe seizoen van start gaat."

Aflevering twee: Fall from Grace

"De verwachtingen zijn hooggespannen voor Nyck de Vries als hij zijn debuut maakt in de Formule 1. Met de stijgende druk, heeft hij moeite om het tempo bij te benen."

Aflevering drie: Under Pressure

"McLaren heeft veel te bewijzen na afgelopen seizoen. Als de auto van stercoureur Lando Norris hem opnieuw in de steek laat, gaat hij zijn opties in kaart brengen."

Aflevering vier: The Last Chapter

"Achteraan is het een gevecht tussen Haas en Williams. Terwijl het ene team zich vasthoudt aan tradities, is het andere team bereidt gewaagde nieuwe zetten te maken."

Aflevering vijf: Civil War

Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly gaan al sinds hun kindertijd de strijd met elkaar aan. Kunnen ze over hun rivaliteit heenstappen, nu ze voor hetzelfde team rijden?"

Aflevering zes: Leap of Faith

"Lewis Hamilton is dertien jaar loyaal aan Mercedes geweest. Maar winnen staat op de eerste plaats, en nu zijn contract verlengd moet worden, moet hij een moeilijke beslissing nemen.

Aflevering zeven: C'est La Vie

"Een investering van Hollywood-sterren laat de druk verder stijgen voor het management van Alpine. Te midden van gefrustreerde coureurs en teleurstellende resultaten, moet iemand meegeven."

Aflevering acht: Forza Ferrari

'In Italië is Ferrari een religie. Dus als het team aankomt in Monza, zijn alle ogen gericht op nieuwe teambaas Fred Vasseur om gehoor te geven aan de gebeden van de fans."

Aflevering negen: Three's a Crowd

"Daniel Ricciardo is eindelijk terug op het circuit. Maar als een crash hem opnieuw langs de zijlijn zet, neemt een debuterende reservecoureur zijn stoeltje over."

Aflevering tien: Red of Black

"Terwijl het seizoen op zijn eind loopt en de winnaar al bekend is, zijn rivalen Mercedes en Ferrari verwikkeld in een intens gevecht om de tweede plaats."