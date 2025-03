Hoewel er toch wel wat kritiek is op Drive to Survive, met name op de vermeende verzonnen verhalen, legt een producent van de serie in The Guardian uit dat er eigenlijk helemaal niets verzonnen is. De verhaallijnen zijn gebaseerd op echte gebeurtenissen en de serie probeert deze vooral op een meeslepende manier te vertellen.

Afgelopen maand verscheen seizoen zeven van de populaire docuserie op Netflix. Een aantal momenten uit de serie heeft diverse wenkbrauwen doen fronsen. Zo leek Max Verstappen in de serie erg teleurgesteld over het verlies van de Grand Prix van Miami, terwijl hij in werkelijkheid juist erg blij was voor Lando Norris, die daar zijn eerste overwinning behaalde. De montage toonde beelden van de Grand Prix van Nederland, die niets te maken hadden met het tafereel in Miami.

Verhalen zijn niet verzonnen

In de krant legt een producent van de serie uit: "De verhalen die we in een seizoen van Drive to Survive vertellen, zijn niet verzonnen. De verhaallijnen volgen duidelijk echte gebeurtenissen. Om de Formule 1 aantrekkelijker te maken voor een breder publiek, brengen we deze verhalen op een boeiende en meeslepende manier." Dat er hier en daar een foutje in sluipt, heeft volgens hem te maken met de tijdsdruk: "De serie wordt geproduceerd onder enorme tijdsdruk, en soms worden er fouten gemaakt. Wanneer deze worden opgemerkt, zoals dit jaar het geval was met bepaalde beelden van Max na de Grand Prix van Miami, werken we eraan om deze onbedoelde fouten te corrigeren."

F1 wil geen kritiek leveren op goudhaantje

Ook de Formule 1 heeft gereageerd op de kritiek en wuift die letterlijk weg: "Drive to Survive is een zeer belangrijk onderdeel geweest van de groei van de sport en het bereiken van een nieuw publiek. We moeten ons richten op de positieve impact van de serie en niet op kritiek op iets dat enorm voordelig is geweest voor de hele sport."

