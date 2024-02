Drive to Survive is afgelopen week in première gegaan en Formule 1-fans kunnen inmiddels weer genieten van uren aan speciale content uit de koningsklasse. Helemaal vrij van fouten zijn de makers van Netflix echter helemaal niet en er is een opvallende blunder aan het licht gekomen.

Drive to Survive heeft de afgelopen jaren veel nieuwe fans richting de koningsklasse gebracht en coureurs en teambazen worden in de reeks op een andere manier bekeken dan hoe we ze normaal gesproken in beeld krijgen tijdens reguliere Formule 1-uitzendingen. Kijkers van de serie krijgen via interviews en unieke beelden achter de schermen een aanvullend en ander beeld van de teams en coureurs in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Blunder

Inmiddels is het dus alweer tijd voor het zesde seizoen van het succesnummer op Netflix. In seizoen zes wordt er teruggeblikt op het afgelopen seizoen, waarin Max Verstappen zich op zeer dominante wijze tot wereldkampioen in de Formule 1 wist te kronen. Echt helemaal vlekkeloos en zonder bloopers verloopt de serie echter niet helemaal. Zo is er onder meer aan het licht gekomen dat het helemaal misgaat tijdens een scene rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. De makers hebben daar namelijk beelden onder geplakt van de Formule 2, terwijl het om de start van de Formule 1-race gaat. Pijnlijk.