Het is nog een paar nachtjes slapen, maar het gloednieuwe seizoen van Drive to Survive staat op het punt van beginnen. Op 23 februari kunnen fans van de serie hun geluk weer op met de veelbekroonde serie. De Formule 1 deelt op dinsdag alvast de officiële trailer om warm te worden voor de première.

Drive to Survive heeft de afgelopen jaren veel nieuwe fans richting de koningsklasse gebracht en coureurs en teambazen worden in de reeks op een andere manier bekeken dan hoe we ze normaal gesproken in beeld krijgen tijdens reguliere Formule 1-uitzendingen. Kijkers van de serie krijgen via interviews en unieke beelden achter de schermen een aanvullend en ander beeld van de teams en coureurs in de Formule 1.

Verschillende verhalen

Inmiddels is het alweer tijd voor het zesde seizoen van het succesnummer op Netflix. In seizoen zes wordt er teruggeblikt op het afgelopen seizoen, waarin Max Verstappen zich op zeer dominante wijze tot wereldkampioen in de Formule 1 wist te kronen. Zijn derde titel in de koningsklasse. Natuurlijk is dat niet het enige verhaal van het afgelopen seizoen. Zo was er de wederopstanding van McLaren, het geweldige seizoen van Alex Albon en de problemen bij het wisselvallige team van Mercedes.

Officiële trailer

De Formule 1 is om de fans warm te maken alvast met een officiële trailer gekomen die hier op YouTube te bekijken is. In video zien we onder meer een padellende Verstappen, een pittig gesprek tussen Toto Wolff en Lewis Hamilton en typische uitspraken van DTS-ster Guenther Steiner voorbij komen. In de comments is men alvast gezamenlijk afscheid aan het nemen van de markante Italiaan. Hij is namelijk afgelopen winterstop verdwenen als teambaas van Haas en hem zien we niet meer terug in de Formule 1.