Het zesde seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive verschijnt vandaag op de streamingdienst, maar op social media worden hier en daar al fragmenten gedeeld. Zo ook een vermakelijke conversatie tussen Lando Norris en Lance Stroll.

De Formule 1 is de afgelopen jaren enorm gegroeid in populariteit. In Nederland heeft de sport dat grotendeels aan het succes van Max Verstappen te danken, maar wereldwijd heeft ook Netflix een grote rol gespeeld. In de vorm van de serie Drive to Survive geeft de streamingdienst - op ietwat dramatische wijze - een kijkje achter de schermen in de koningsklasse van de autosport. Het zesde seizoen, waarin het centraal van 2023 centraal staat, verschijnt vandaag op de dienst. Maar op social media krijgen we hier en daar alvast een vermakelijk voorproefje.

Polsbreuk Lance Stroll

Zo ook een gesprek tussen Lando Norris en Lance Stroll. Laatstgenoemde liep vlak voor de start van het 2023-seizoen een polsbreuk op, waarna het nog even de vraag was of de Aston Martin-courer wel op tijd weer fit zou zijn. Norris vroeg zich destijds echter vooral af of de Canadees alweer in staat was een ander soort handeling buiten de cockpit te verrichten. Bekijk het op onderstaande beelden.