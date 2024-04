Het team van McLaren heeft de toplaag op de schop gegooid en onthult wat de nieuwe verhoudingen zullen zijn. Één grote opvallende wijziging is het vertrek van de in januari begonnen David Sanchez.

De renstal uit Woking heeft vorig jaar de lijn opwaarts ingezet en was in de tweede helft van het jaar wellicht het snelste, op Red Bull Racing na. CEO Zak Brown kondigde onlangs nog zijn contractverlenging aan waardoor hij tot en met 2030 aan het team verbonden zal zijn, maar ook onder de topman zijn er wijzigingen.

Structuur

De van Red Bull overgekomen Rob Marshall zal bij McLaren de taak van hoofdontwerper invullen. Neil Houdley neemt de technische tak voor zijn rekening en Peter Prodromou wordt verantwoordelijk voor de aerodynamica. Andrea Stella zal zijn rol als interim-teambaas vervolgen en is verantwoordelijk voor de algehele prestaties.

Sanchez vertrekt na drie maanden in dienst te zijn geweest

De van Ferrari overgekomen Sanchez tekende in februari 2023 zijn contract wat hem bij McLaren bracht. Met de gardening leave er tussendoor, sloot Sanchez dit seizoen aan, maar het takenpakket zou dusdanig gewijzigd zijn dat er geen rol meer voor hem is weggelegd. "Na onze gezamenlijke reflectie werd het duidelijk dat de rol, verantwoordelijkheden en ambities van David's functie niet overeenkwamen met onze oorspronkelijke verwachtingen toen hij ermee instemde om in februari 2023 bij ons te komen werken. David en ik waren het erover eens dat het het beste zou zijn om nu uit elkaar te gaan."

David Sanchez & Sebastian Vettel

Respect

Sanchez toont in het persbericht van McLaren voor zijn dankbaarheid voor de geboden kans. "Hoewel de rol die we voor ogen hadden en waren overeengekomen niet overeenkwam met de realiteit van de functie die ik vond, vertrek ik met respect voor het leiderschap, bewondering voor de toewijding van mijn collega's en waardering voor de openheid en eerlijkheid waarmee we deze beslissing hebben besproken en genomen", aldus Sanchez die op zoek gaat naar een nieuwe werkgever binnen de Formule 1.

