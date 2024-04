Hoewel Yuki Tsunoda in 2024 zijn teamgenoot Daniel Ricciardo voorlopig de baas is, lijkt de Australiër nog steeds degene te zijn met de meeste kans op het zitje van Sergio Pérez. Tsunoda is zich daarvan bewust en legt bij MotorsportWeek uit dat hij vooral probeert te knallen in de hoop dat Red Bull hem ook zal overwegen.

Tsunoda sloot in 2021 aan bij het zusterteam van Red Bull Racing. In de eerste paar seizoenen moesten de scherpe randjes er nog af bij 'Yuki The Rookie'. De Japanner was veelvuldig vloekend en tierend te horen op de boordradio, al zat de snelheid er vaak wel in. Aan het einde van 2022 nam Pierre Gasly afscheid als kopman van het destijds hetende AlphaTauri en Nyck de Vries werd gewogen en te licht bevonden. Ricciardo werd daarom halverwege het seizoen naar de renstal gehaald, maar in 2024 legt hij het voorlopig ook af tegen de Japanner.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Talpa Network en Viaplay slaan handen ineen: SBS9 wordt Viaplay TV

Toekomst Tsunoda

Hoewel Tsunoda al sinds 2019 onderdeel is van het Red Bull Junior Team werd hij als protegé van Honda naar de koningsklasse gehaald. In alle gesprekken over het tweede zitje bij Red Bull wordt de 23-jarige coureur maar weinig genoemd, al liet Helmut Marko na de race in Australië doorschemeren dat ook hij opkeek van het verschil tussen Tsunoda en Ricciardo. Honda vertrekt eind 2025 naar Aston Martin en zal dat team voorzien van power units. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat Tsunoda mee verhuisd, al is dat nog niet bevestigd.

OOK INTERESSANT: 'Eerste grote updates van 2024 voor Red Bull Racing in Suzuka verwacht'

In de kijker rijden

Linksom of rechtsom, Red Bull Racing lijkt nog steeds het doel te zijn van Tsunoda, al wil hij zich ook in de kijker rijden bij andere teams. "Hopelijk zullen ze erover nadenken", zo antwoord hij op de vraag of hij ook kans heeft op het zitje van Pérez. Toch is de Formule 1 groter dan alleen de teams van Red Bull: "Ik wil gewoon mijn waarde als coureur vergroten en laten zien dat ik behoorlijk sterk kan vechten. Ik weet niet wat er aan de hand is met Red Bull, maar hopelijk zullen ze [mij] ook sterk overwegen."

Gerelateerd