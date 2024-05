Volgens de vader van Sergio Pérez, Pérez Garibay, is zijn zoon de op één na beste coureur in F1. Wie hij de beste coureur in F1 vindt, laat hij in het midden. Hij noemt hierbij Max Verstappen niet bij naam, maar stelt wel dat er bij Red Bull Racing momenteel twee 'tijgers' rijden.

Pérez is sinds 2021 teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Sinds de komst van de Mexicaan heeft Verstappen elk seizoen een kampioenschap gewonnen, waarbij alleen 2021 echt spannend was. Pérez moest het de afgelopen jaren doen met een zege hier en daar en twee kampioenschappen bij de constructeurs in 2022 en 2023. In 2024 is het meer van hetzelfde, met als enige verschil dat Pérez nu een aflopend contract heeft en de druk er wat meer op zal liggen voor de Mexicaan om te presteren. Toch lijkt, zeker gezien de prestaties van Pérez dit seizoen, de kans groot te zijn dat de Mexicaan weer bij Red Bull Racing zal rijden. De vraag begint steeds meer te worden of Verstappen er volgend jaar nog wel rijdt, gezien de geruchten rondom Christian Horner en het vertrek eind 2024 van Adrian Newey.

Artikel gaat verder onder video

Pérez op één na beste coureur in F1

In gesprek met TV Azteca, geciteerd door Marca, zegt de vader van Pérez dat zijn zoon in een team rijdt waar twee kopmannen, of 'tijgers' zoals hij het noemt, actief zijn. Volgens de vader van Pérez is zijn zoon momenteel de op één na beste coureur in F1. "Ze zijn twee tijgers in dezelfde kooi, zoals ik al zei, en als je me vraagt met wie ik Checo als teamgenoot zou willen hebben [om bij de beste ter wereld te komen], wie hij ook is, maakt het niet veel uit. Vandaag de dag is hij de op één na beste ter wereld. Ik heb een zoon die tweede wordt in de wereld, gelukkig maar."

Vader Pérez trots op F1-droom zoon

Volgens de vader van Sergio Pérez is Checo niet alleen een goede F1-coureur, maar ook een goed mens. "Heel trots. Meer dan de Formule 1-coureur en het figuur, hou ik van de menselijke kwaliteit, het feit dat hij altijd denkt aan zijn mensen, zijn gemeenschap, de minderbedeelden." Pérez staat momenteel tweede bij de coureurs met 85 punten, daar waar Verstappen 110 punten heeft en al vier zeges heeft geboekt. Pérez wacht nog op zijn eerste zege van 2024 en lijkt daarbij vooral te moeten hopen op een mindere dag van de auto van Verstappen.

