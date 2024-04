Sergio Pérez is ook in 2025 de beste optie voor Red Bull Racing. Tenminste, die mening houdt voormalig Formule 1-teambaas en werkgever van Pérez Otmar Szafnauer, erop na.

Sergio Pérez heeft een contract bij Red Bull Racing tot eind 2024. De Mexicaan wil zelf logischerwijs dolgraag door bij het team dat momenteel de Formule 1 domineert, maar de formatie uit Milton Keynes heeft meerdere opties voor 2025. Bij de toekomst van de 34-jarige coureur uit Mexico staan op dit moment daarom nog wat vraagtekens. Pérez is echter sterk aan het huidige seizoen begonnen, en lijkt goede papieren te hebben om een contractverlenging uit het vuur te slepen.

Sergio Pérez

Otmar Szafnauer, voormalig teambaas van Force India en Alpine, werkte in het verleden eens met Pérez. De Amerikaan zou er zelf dan ook niet lang over na hoeven te denken. Tijdens een Formule 1-evenement in Abu Dhabi kreeg hij de vraag wie hij in het stoetje van Pérez zou zetten: "Ik zei: 'Omdat ik Sergio zo goed ken, zou ik Sergio vervangen door Sergio.'", citeert Reuters. "Als ik Christan [Christian Horner, teambaas Red Bull Racing] zou zijn, zou ik hem houden voor volgend jaar."

Sterke inhaalacties

Szafnauer vervolgde: "Hij had wat mindere perioden. Maar dit jaar doet hij voor zover ik kan zien - op een aantal races na waarvan ik vind dat hij hoger moest eindigen - wat hij moet doen. Toen hij voor mij werkte, waren er niet veel momenten waarop ik dacht: 'Waarom doe je dat tijdens een race?' Ik kan mij slechts één keer herinneren, toen hij gefrustreerd raakte in Singapore en een Williams raakte. Maar de rest van de tijd was hij heel, heel goed in inhalen zonder fouten maken. Hij is daar echt heel goed in."

