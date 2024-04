De toekomst van Sergio Pérez is voorlopig nog vrij onzeker, daar zijn contract bij Red Bull Racing na 2024 op zijn einde loopt. Antonio Pérez, de vader van de Mexicaanse coureur, garandeert de fans echter dat zijn zoon - inmiddels ook 34 jaar oud - zeker nog tien jaar in de koningsklasse actief is.

In 2023 kende Pérez een jaar om snel te vergeten, nadat hij eigenlijk nog fantastisch aan het seizoen leek te beginnen met twee zeges in de eerste vier wedstrijden. Daarna ging het snel bergafwaarts en ging de focus naar 2024. Voorlopig gaat het tot nu toe een stuk voortvarender met de man uit Guadalajara. Max Verstappen lijkt helemaal losgeslagen, maar daarachter doet ook Pérez - op het dramatische weekend van Red Bull in Australië na - continue wat hij moet doen door tweede te worden en podiums te pakken.

Tien jaar in de Formule 1

Of het hem gaat belonen met een contractverlenging bij het team van Red Bull, valt nog maar te bezien. Helmut Marko en Christian Horner spreken positief over de Mexicaan, maar er liggen ook meerdere kapers op de kust. Papa Pérez maakt zich echter niet druk over de aanwezigheid van zijn zoon op de 2025-grid en komt - zoals we van hem gewend zijn - met wat bijzondere uitspraken: "Checo zal nog zeker tien jaar in de Formule 1 blijven", zo opent de vader van de Red Bull-coureur in gesprek met het Spaanse Relevo.

Meest gewilde coureur

Vervolgens doet de politicus er nog een schepje bovenop: "Checo heeft veel mogelijkheden en is vandaag de dag de meest gewilde coureur in de Formule 1. Hij is degene met de meeste sponsoren, hij heeft er meer dan Max en Hamilton samen hebben." Vervolgens legt hij nog eens uit hoe aantrekkelijk zijn zoon marketingtechnisch gezien is: "Bedrijven over de hele wereld zoeken contact met hem. Hij is de beste promotor ter wereld. Er blijft nooit enige merchandise van hem over, omdat alles altijd heel snel uitverkocht is."

