Sergio Pérez kent misschien wel zijn beste Formule 1-seizoen bij Red Bull Racing sinds zijn komst, maar de toekomst van de Mexicaan is nog nooit zo onzeker geweest. Het contract van de 34-jarige coureur loopt na dit jaar af en gesprekken over een verlenging verlopen stroef. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner houdt de boot steeds af als hem gevraagd wordt naar de toekomst van Pérez.

Pérez loopt al een tijdje mee in de Formule 1 en heeft al het nodige meegemaakt, maar de huidige situatie bij Red Bull zal hem toch enigszins zorgen baren. Sinds zijn komst in 2021 naar de Oostenrijkse renstal heeft hij nooit het langdurige vertrouwen gekregen - en waarschijnlijk ook niet gevoeld. Het huidige seizoen is hiervoor kenmerkend. Pérez presteert uitstekend, is consistent en weet beter bij Verstappen te blijven dan voorheen, maar toch is zijn toekomst nog uiterst onzeker. De Mexicaan heeft een aflopend contract en de eerste gesprekken over een verlenging verlopen stroef. Waar Pérez in de media al meermaals heeft geroepen dat er snel duidelijkheid gaat komen, is dat nog steeds niet gebeurd. Een contractvoorstel vanuit kamp Pérez is zelfs al afgewezen door Red Bull, zo liet Dr. Helmut Marko weten.

Red Bull wijst contractvoorstel Pérez af

Marko liet kortgeleden weten dat Pérez en Red Bull al gesprekken hebben gevoerd over de nabije toekomst, maar dat de Mexicaan met een eis kwam waaraan de Oostenrijkse renstal niet wil voldoen. Pérez zou gevraagd hebben om een contract voor drie jaar, iets dat Red Bull te gortig vindt. "Maar we zullen een oplossing vinden", zo zei Marko daarover. Maar die 'oplossing' lijkt niet aanstaande, als we de woorden van Horner moeten geloven. De teambaas lijkt geen haast te hebben met een contractverlenging voor Pérez en houdt de Mexicaan aan het lijntje. In de media geeft Horner ook tegenstrijdige berichten af en op de persconferentie in China deed hij zelfs een beetje lollig over de contractsituatie van Pérez.

Horner maakt dolletje van contractsituatie Pérez

In Shanghai kreeg Horner de vraag wat hij denkt dat de reden is achter de verbetering in de prestaties van Pérez dit seizoen. "Waarschijnlijk omdat hij geen contract heeft", zo zei de teambaas lachend. Eerder in dat raceweekend beschuldigde Horner de media er nog van dat ze te weinig waardering hebben voor de prestaties van Pérez en dat ze de neiging hebben "hem af te kraken". Maar als Horner vervolgens gevraagd wordt naar of hij spoedig een beslissing neemt omtrent de toekomst van de Mexicaan, zegt hij: "Ik ben bang van niet. We hoeven nog geen defintieve keuze te maken over onze rijdersbezetting tot veel later in het jaar."

Wil Horner wel of niet door met Pérez?

Horner gaat van links naar rechts

Het ene moment zegt Horner "erg blij" te zijn met de prestaties van Pérez, om vervolgens een contractverlenging weer voor zich uit te schuiven. "Sergio zou morgen ongetwijfeld een aankondiging willen doen, maar wij als team hebben niet bepaald haast", zo zei hij. Daarna zegt Horner weer dat er geen reden is om Pérez te vervangen: "We bevinden ons in een gelukkige positie, waarin veel coureurs uiteraard graag voor ons team willen rijden, maar we zijn blij met de combinatie die we hebben." Maar in datzelfde interview draait Horner weer om en voert hij de druk op Pérez weer verder op. "We willen er zeker van zijn dat het niveau qua consistentie waar Checo dit seizoen mee is begonnen, wordt gehandhaafd en te zijner tijd zullen we de opties afwegen", aldus Horner.

Wordt Pérez aan het lijntje gehouden?

De teambaas van Red Bull lijkt Pérez behoorlijk aan het lijntje te houden. Enerzijds pretendeert Horner "erg blij" te zijn met Pérez, om vervolgens nog maar eens duidelijk te maken dat er nog niets zeker is voor de line-up van 2025. "Zoals ik al zei, op dit moment zijn we erg blij met de line-up die we hebben, dus er is geen haast om de volledige line-up voor 2025 bekend te maken."

Sky Sports-journalist Ted Kravitz denkt eveneens dat er een spelletje gespeeld wordt met Pérez, die volgens hem geen idee heeft waar hij aan toe is bij Red Bull, zo liet hij weten in Ted's Notebook. "Je hebt Christian Horner misschien gehoord in gesprek met Simon Lazenby na de kwalificatie, waarin hij de media beschuldigt van het afkraken van Sergio Pérez, maar dat is dezelfde Horner die, in de persconferentie toen hem gevraagd werd naar Checo's prestatieverbeteringen, zei: 'Waarschijnlijk omdat zijn contract nog niet is verlengd.'." Volgens Kravitz hoeft Pérez niet snel op een contract te rekenen. "Sergio wil misschien snel een contract voor de toekomst, maar Christian gaat hem dat ook niet geven."

Houdt Horner Pérez aan het lijntje?

Waarom wacht Red Bull zo lang met Pérez?

Maar waarom wacht Red Bull zo lang met het openbreken van het contract van Pérez? Dit lijkt met maar liefst vier factoren te maken te hebben. Allereerst de prestaties van Pérez zelf; Red Bull wil zien of hij dit niveau langere tijd kan vasthouden. Daarnaast wil Red Bull een beter beeld hebben van haar andere coureurs binnen de familie: Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda. Is één van hen wellicht geschikt voor een stoeltje bij de hoofdmacht? Ten derde houdt Red Bull de situatie omtrent Carlos Sainz Jr. nauwlettend in de gaten. De Spanjaard is een bekende van Red Bull en moet na dit seizoen vertrekken bij Ferrari. Is hij wellicht een buitenkansje richting de line-up voor 2025?

Speelt Verstappen een rol in toekomst Pérez?

Tot slot lijkt de toekomst van Pérez af te hangen van de ontwikkelingen rondom Max Verstappen. De Nederlander heeft nog een langlopend contract bij het team uit Milton Keynes, maar het is nog niet zeker of hij deze ook uitdient. Sinds de onrust haar intrede deed bij Red Bull, is zijn toekomst onzeker. De verhoudingen tussen bepaalde mensen kunnen Verstappen naar de uitgang drijven, maar dat geldt ook voor de twijfels die er zijn over de motor voor 2026. Red Bull lijkt achter te lopen op schema en de eerste resultaten van de krachtbron zouden nog niet erg indrukwekkend zijn.

Het lijkt er dus op dat Pérez nog even geduld moet hebben, al zullen er ongetwijfeld andere teams zijn die hem op willen vangen als hij moet vertrekken. Er zijn immers nog voldoende stoeltjes te vergeven op de grid. Het enige dat Pérez nu kan doen, is de ballen uit z'n broek rijden.