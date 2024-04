Het is Helmut Marko ook opgevallen dat Sergio Pérez in 2024 dichter bij teamgenoot Max Verstappen zit, dan voorheen. De adviseur van het team stelt dat 'Checo' eindelijk Verstappen uit zijn hoofd heeft gezet, maar de keuzes qua afstelling van de Nederlander nog wel afkijkt.

Pérez is in 2024 aan het knokken voor lijfsbehoud bij Red Bull Racing. De Mexicaan kwam in 2021 aan boord bij de Oostenrijkers en werd naar het team gehaald als ideale nummer twee. Die rol konden Pierre Gasly en Alexander Albon namelijk niet vervullen. Toch wilde Pérez vanaf 2022 voor eigen kansen rijden en hoewel dat natuurlijk begrijpelijk is, is het volgens Marko tegen hem gaan werken. De Mexicaan verviel vorig jaar namelijk in een vormdipje en daardoor zijn er twijfels over een verlenging van de verbintenis.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Domenicali slaat kritiek van Verstappen in de wind: 'F1 is geen verplichting'

'Checo' focust zich minder op Max

De Oostenrijker beschrijft in zijn column voor Speedweek de stappen die Pérez heeft gezet. "Ik ben ook blij dat Sergio Pérez in het eerste deel van het seizoen beter presteert dan een jaar geleden. Checo gaat niet meer de race in met de ambitie om Max koste wat het kost te verslaan", zo opent Marko. Die druk zorgde namelijk voor foutjes op cruciale momenten. Daarnaast worstelde Pérez in 2023 met de RB19 en dat kwam ook voor een deel voort uit eigen keuzes. "Daarmee bedoel ik ook dat hij in 2023 bijna wanhopig zijn eigen weg ging qua set-up als de snelheid niet goed was, waardoor hij probeerde technisch in de buurt van Max te komen met een andere set-up."

OOK INTERESSANT: Croft ziet dat Horner zich stoort aan Wolff: "Toto is deels eigenaar en Christian niet"

Afstelling wel richting Max Verstappen

Dat zorgde alleen maar voor meer onzekerheid en Pérez is in 2024 meer de kant van Verstappen op gegaan. "Pérez pakt de set-up nu ongeveer hetzelfde aan als Verstappen. Daardoor verliest hij minder tijd en is hij beduidend beter dan in 2023, vooral in de kwalificatie." Toch bleek tijdens de race in China dat inhalen ook nog altijd een kunst blijft. Zo bleef Pérez in zijn inhaalrace te lang achter Carlos Sainz rijden. "Als hij vastzit in het verkeer, kan hij zijn kwaliteiten als bandenfluisteraar minder goed uitbuiten. In plaats daarvan moest hij zich naar voren werken en dat eist normaal gesproken altijd zijn tol van de banden."