Christian Horner en Toto Wolff gaan ver om hun teams te verdedigen en het duo gaat dan ook vaak met elkaar in discussie. Volgens Sky Sports F1-commentator David Croft zal het duo nooit op één lijn liggen en dat heeft in de ogen van 'Crofty' te maken met het feit dat Horner nog altijd een teambaas is en Wolff deels eigenaar van Mercedes is.

De afgelopen weken heeft Wolff zich diverse keren uitgelaten over Max Verstappen. De Nederlander heeft nog altijd een contract tot en met 2028 op zak bij Red Bull Racing, maar Wolff zou de drievoudig kampioen met open armen ontvangen. Afgelopen weekend in China voorzag Horner zijn collega van Mercedes van repliek. Zo stelde de teambaas van Red Bull Racing dat Wolff wel andere problemen heeft, dan het rijdersduo en dan doelt hij op de W15. Het heeft Wolff er echter niet van weerhouden om wederom de rode loper voor Verstappen uit te rollen, al erkende de Oostenrijker dat Mercedes dan wel een snelle wagen moet produceren.

Duo zal met elkaar overhoop blijven liggen

Vooral in 2021 kwam de relatie tussen het duo tot een kookpunt en dat had natuurlijk te maken met intense strijd om het wereldkampioenschap. In de Sky Sports F1-podcast verwacht 'Crofty' dat het duo wel vaker met elkaar zullen rollebollen. "Ik denk dat Toto en Christian hun hele Formule 1-carrières nog woordenwisselingen met elkaar zullen hebben. Dit zal blijven doorgaan en ze hebben ook een geschiedenis en een toekomst waarin ze het niet vaak met elkaar zullen eens zijn." Dat Wolff openlijk aan het flirten is met Verstappen, dat begrijpt de commentator dan ook. Het is in zijn ogen namelijk onderdeel van het spel, om je concurrent zwakker te maken.

Rollen binnen het team

Toch is er volgens 'Crofty' ook een oorzaak van de verstandhouding en dat ligt in de rolverdeling bij de teams. "Het enige ding dat Christian telkens blijft opwinden, is het feit dat, ondanks al het succes bij Red Bull, de titels, de bekers, de zeges waarvan ze nu aan het genieten zijn. Toto Wolff is deels eigenaar van een Formule 1-team en dat is Christian Horner niet. Ik denk dat dit gewoon niet zo goed valt bij Christian."

Horner zet in op macht

Volgens Corft is het duidelijk en probeert Horner met man en macht ervoor te zorgen dat Red Bull Racing straks van hem wordt. "Hij wil de controle en hij wil de macht. Toto heeft dat omdat hij voor een derde eigenaar is van Mercedes. Christian is dan wel de CEO (van het raceteam) en de teambaas, maar is aan het einde van de dag een werknemer van het Red Bull Racing-team en heeft dus niet de autonomie om beslissingen te maken, zoals Toto dat doet."

