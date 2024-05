Max Verstappen is redelijk zeker van zijn zaak op de Drivers Parade van de Grand Prix van Miami. De Nederlander blikt vooruit op de race en wijst naar de hoge bandenslijtage, daarnaast wijst hij naar de rappe Ferrari's, want die zijn toch wel aardig snel in de Amerikaanse badplaats.

De Limburger vertrekt zondagavond vanaf pole position, maar doet dat voor de beide mannen van Ferrari. Charles Leclerc was de snellere van de twee, maar tijdens de races kan Carlos Sainz vaak wel mee met het tempo. Teamgenoot Sergio Pérez start vanaf P4 en zal weinig rugdekking kunnen bieden. Toch gaat Verstappen van zijn eigen kracht uit en daarmee hoopt hij de zege over de streep te kunnen trekken.

Onvoorspelbaarheid in Miami

Tijdens de kwalificatie bleek al dat de bandenslijtage wederom een rol gaat spelen. Verstappen benadrukt vooral dat er een aantal onvoorspelbare factoren zijn. "Over het algemeen is het voor iedereen wel verraderlijk. Het is wat onvoorspelbaar hier, maar dat maakt het ook wel interessanter. Het wordt misschien wel lastig, maar zolang we eerste zijn, vind ik het prima", zo opent de Nederlander.

Ferrari grote uitdager

Vanwege de slijtage overweegt Verstappen dan ook de harde banden. "Je ziet normaliter dat de bandenkeuze hier aan de zachte kant zit, ze gaan gewoon niet lang genoeg mee. Maar je weet nooit of er safety cars komen en dat kan nog een factor worden. Normaal gesproken wordt het een stint op de harde compounds." Het grootste gevaar komt vanuit Ferrari, die in Miami niet zo ver achter de Red Bulls zit. "Ze zijn zeker wat competitiever dan in andere races. Als we gewoon van onze eigen kracht uitgaan, dan kunnen we een goede race neerzetten", aldus Verstappen.

